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    Азмун: «Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о своем будущем в петербургском клубе.

    «Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как «Зенит», и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба. У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают.

    У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха», – сказал Азмун.

    • В этом сезоне иранский форвард провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.
    • Зимой Азмун перешел из «Рубина» в «Зенит» за 10 миллионов евро.

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +460

      qawzsexdr 6 минут назад

      Подтяни реализацию и играй хоть до 60

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