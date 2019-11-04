Азмун: «Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о своем будущем в петербургском клубе.

«Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как «Зенит», и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба. У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают.

У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха», – сказал Азмун.