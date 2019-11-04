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Азмун: «Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы»

4 ноября 2019, 13:18
39

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о своем будущем в петербургском клубе.

«Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как «Зенит», и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба. У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают.

У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха», – сказал Азмун.

  • В этом сезоне иранский форвард провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал шесть ассистов.
  • Зимой Азмун перешел из «Рубина» в «Зенит» за 10 миллионов евро.

Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (39)
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qawzsexdr
1572863015
Подтяни реализацию и играй хоть до 60
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knikos
1572864428
Сердар! Возьмись за ум ! В мечеть сходи. Выкинь свой нервяк из головы. Тебе это мешает , неужели сам не видишь ? Нервозность мешает забивать и выбирать позицию. В таком состоянии карт нахватаешь уйму. И дискв !
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Frankfurt Am Main
1572865050
Азмун костолом!! Нарвёшся на АРИ и получишь пару ударов по рожэ что и желаю тебе етого, и тогда успокоится.
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starche
1572865940
Играй на здоровье, но перестань бездарно транжирить десятки голевых моментов!
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Давид59
1572866803
Азмуну не хватает конкуренции. Вот придёт Кокоша... Тут мы и поглядим кто сильнее
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Кнут Юхансон
1572868839
Хамить стал больше, чем забивать
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Garrincha58
1572869973
сдал как в игре так и дисциплине
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Muboraksho
1572870239
Прочитал все коменты этой статьи и нахожу их правильными и воспитательными.
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Зенит77
1572872622
для этого нужно срочно перестать бить мимо ворот
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Чец
1572878669
Пока Азмун набрался только плохого в этом клубе, а играть стал хуже.
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