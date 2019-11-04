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  • Куман подтвердил, что может возглавить «Барселону» после Евро-2020

Куман подтвердил, что может возглавить «Барселону» после Евро-2020

4 ноября 2019, 07:19
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Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман заявил, что в его контракте есть пункт, позволяющий уйти в «Барселону» после чемпионата Европы 2020 года.

«Да, в контракте говорится только о «Барселоне», а также времени после Евро-2020. Но сейчас я на сто процентов никуда не ухожу», – сказал Куман.

  • 56-летний голландец, будучи игроком, выступал за «Барсу» с 1989 по 1995 год.
  • С 1998 по 2000 год он входил в тренерский штаб каталонцев.
  • Контракт Кумана с голландским королевским футбольным союзом рассчитан до 2022 года.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Нидерланды Куман Рональд
Комментарии (1)
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Cules2013
1572935839
Было бы занятно на него глянуть. После Пепа не было тернеров с барселонской идеологией (Вилланова - отдельный разговор).
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