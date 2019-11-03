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    Куман подтвердил, что может возглавить «Барселону» после Евро-2020

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман заявил, что в его контракте есть пункт, позволяющий уйти в «Барселону» после чемпионата Европы 2020 года.

    «Да, в контракте говорится только о «Барселоне», а также времени после Евро-2020. Но сейчас я на сто процентов никуда не ухожу», – сказал Куман.

    • 56-летний голландец, будучи игроком, выступал за «Барсу» с 1989 по 1995 год.
    • С 1998 по 2000 год он входил в тренерский штаб каталонцев.
    • Контракт Кумана с голландским королевским футбольным союзом рассчитан до 2022 года.

    Источник: AS

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