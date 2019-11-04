Куман подтвердил, что может возглавить «Барселону» после Евро-2020

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман заявил, что в его контракте есть пункт, позволяющий уйти в «Барселону» после чемпионата Европы 2020 года.

«Да, в контракте говорится только о «Барселоне», а также времени после Евро-2020. Но сейчас я на сто процентов никуда не ухожу», – сказал Куман.