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    Широков: «Как гол Влашича может быть закономерным, если «Зенит» атаковал 80% игрового времени?»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

    «Закономерен ли гол Влашича в конце первого тайма? Как он может быть закономерным, если «Зенит» атаковал на протяжении процентов восьмидесяти игрового времени? ЦСКА, конечно, тоже переходил на чужую половину, однако ничего серьезного не создавал.

    Гол же в какой-то степени нелепым получился. Два защитника «Зенита» на мяче, друг другу уступили… Пожалуй, это больше ошибка Караваева, чем Ракицкого. Последний выбивал мяч. Но в итоге друг на друга понадеялись, а Влашич здорово сориентировался. И ударил классно. К Кержакову в этом эпизоде вопросов нет», – сказал Широков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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