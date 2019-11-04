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  • Широков: «Как гол Влашича может быть закономерным, если «Зенит» атаковал 80% игрового времени?»

Широков: «Как гол Влашича может быть закономерным, если «Зенит» атаковал 80% игрового времени?»

4 ноября 2019, 01:20
26

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

«Закономерен ли гол Влашича в конце первого тайма? Как он может быть закономерным, если «Зенит» атаковал на протяжении процентов восьмидесяти игрового времени? ЦСКА, конечно, тоже переходил на чужую половину, однако ничего серьезного не создавал.

Гол же в какой-то степени нелепым получился. Два защитника «Зенита» на мяче, друг другу уступили… Пожалуй, это больше ошибка Караваева, чем Ракицкого. Последний выбивал мяч. Но в итоге друг на друга понадеялись, а Влашич здорово сориентировался. И ударил классно. К Кержакову в этом эпизоде вопросов нет», – сказал Широков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Широков Роман
Комментарии (26)
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Брина
1572822572
Крысёныш...
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InterMilLano1908
1572838085
Спартак удачи вам, там Вилкова на 18 тур вам поставили как раз синитом играете, хотя мне кажется он будет помогать красно белым тк надо исправиться перед народом... Ппц цирк
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subbotaspartak
1572841121
Это футбол, помнишь? Любой гол закономерен, даже с центра в свои ворота.
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Viper for CSKA
1572845093
Закономерен или нет - это ладно, а вот что Широков вообще делает на Матч ТВ - это настоящий вопрос. Супер эксперта нашли, такую пургу нес вместе со своим "коллегой", хоть стой, хоть падай. Хотя да, Газпром членов своей шайки без работы не оставляет. А бывших членов данной шайки, что показали и комментарии обоих, не бывает.
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Бан
1572847673
Влашич забил четвертым ударом по воротам. Если один игрок, не чистый нападающий, может нанести столько ударов, когда его команда владеет мячом 20% времени, то значит играли профи против дворовой команды) Что лишний раз доказывает, что игру сделал Вилков)
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Garrincha58
1572851435
да насрать кто сколько владел мячом и бил по воротам итог на табло и тут не поспоришь
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Агасфер
1572852218
"Закономерность" определяется не ТТД,а систематическим повторением одной и той же ошибки.За матч это было раза четыре,и все-при выносе мячом Акинфеевым.Кучаев и Чалов не реализовали свои моменты.А то,про что говорит "блудный сын пяти клубов"-это "футбольный онанизм".
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vladimir-7
1572856529
Можно и 90% владеть мячом, гоняя его поперек поля и назад, а из 10% владения другой команды, получить даже красивый гол и считай, что Зениту повезло, что смогли уйти от поражения при помощи Вилкова.
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paracetamol
1572856655
Случайная ничейка. Зенит должен был громить недоделанных.
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lyudmilazhurkov
1572864045
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами.!!!Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение!!!!!!! ---- http://ogo.gl/anticam
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