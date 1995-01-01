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    Медведев – о судействе в матче с ЦСКА: «У нас редко говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    «Что касается судейства, то у нас редко когда говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру. Можно по-разному трактовать эпизоды: наступил или задел, зацепил или ударил. Болельщик каждой команды будет за своих.

    К нам приезжал Розетти и пояснял, как работает VAR и как он применяется, и мы находимся на начальном и тестовом периоде его использования. Как говорится, Москва не сразу строилась. Необходимо обрести опыт его использования», – отметил Медведев.

    • На 54-й минуте матча «Зенит» – ЦСКА с поля был удален полузащитник московской команды Яка Бийол.
    • Кроме того, множество вопросов у представителей ЦСКА возникло к нескольким эпизодам с участием нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

    Sport24 опубликовал фото ноги Облякова после удара шипами от Азмуна

    Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1201

      ALEX ML 1 час назад

      Как в старой португальской песне: Вы вечно молитесь своим богам и ваши боги все прощают вам

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