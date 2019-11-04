Медведев – о судействе в матче с ЦСКА: «У нас редко говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Что касается судейства, то у нас редко когда говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру. Можно по-разному трактовать эпизоды: наступил или задел, зацепил или ударил. Болельщик каждой команды будет за своих.

К нам приезжал Розетти и пояснял, как работает VAR и как он применяется, и мы находимся на начальном и тестовом периоде его использования. Как говорится, Москва не сразу строилась. Необходимо обрести опыт его использования», – отметил Медведев.

На 54-й минуте матча «Зенит» – ЦСКА с поля был удален полузащитник московской команды Яка Бийол .

. Кроме того, множество вопросов у представителей ЦСКА возникло к нескольким эпизодам с участием нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

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