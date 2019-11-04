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  • Медведев – о судействе в матче с ЦСКА: «У нас редко говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру»

Медведев – о судействе в матче с ЦСКА: «У нас редко говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру»

4 ноября 2019, 00:18
12

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Что касается судейства, то у нас редко когда говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру. Можно по-разному трактовать эпизоды: наступил или задел, зацепил или ударил. Болельщик каждой команды будет за своих.

К нам приезжал Розетти и пояснял, как работает VAR и как он применяется, и мы находимся на начальном и тестовом периоде его использования. Как говорится, Москва не сразу строилась. Необходимо обрести опыт его использования», – отметил Медведев.

  • На 54-й минуте матча «Зенит» – ЦСКА с поля был удален полузащитник московской команды Яка Бийол.
  • Кроме того, множество вопросов у представителей ЦСКА возникло к нескольким эпизодам с участием нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

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Генеральный директор ЦСКА: «Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты судейства в матче с «Зенитом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Медведев Александр
Комментарии (12)
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ALEX ML
1572816612
Как в старой португальской песне: Вы вечно молитесь своим богам и ваши боги все прощают вам
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LAY394
1572829496
Ну как судят так и говорят
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Viper for CSKA
1572845513
Так они и без ошибок работают по большим праздникам для болельщиков. С другой стороны, не могу спорить с тезисом, который можно подытожить, как "всё относительно". Вот Мешков и относился соответственно выданным инструкциям. А отмазки про тестовый сезон бабушке вашей рассказывайте. Что-то немцам он не понадобился, всё вполне качественно работало с первых же туров. А у вас либо профессионализма не хватает, либо совесть и честь отсутствуют. А скорее и то, и другое.
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Scorp63
1572849893
*****@сы продажные! Как и газпром...
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subbotaspartak
1572850315
А может судьи американские засланцы И тогда работает тезис Задорнова - Ну тупые..... Или они просто русские заср.нцы И на каждую игру выходят как впервые. Ну тупые.....
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Агасфер
1572851805
Миллер оценил на отлично.Это главное.
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Parker
1572852723
Технично стрелки на Розетти перевел)))
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Niko
1572856781
У вас то точно редко говорят что судья отсудил хорошо
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Павелий
1572857088
Так потому что практически все судьи, которые судят Зенит, получают деньги за игру ещё до матча.
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vladimir-7
1572857735
Во-первых, судья как отработал игру, так его работу и оценили. Во-вторых, что касается VAR, что же вы вообще не использовали его в этой игре, вам даже Розетти до сих пор рассказывает как VAR работает
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