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    Румменигге – об увольнении Ковача: «Последние результаты «Баварии» показали, что необходимо действовать»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге объяснил решение руководство мюнхенского клуба уволить Нико Ковача с поста главного тренера команды.

    «Последние результаты нашей команды показали нам, что необходимы действия. Ули Хенесс [президент «Баварии»], Хасан Салихамиджич [спортивный директор «Баварии»] и я в воскресенье, 3 ноября, открыто и серьезно поговорили с Ковачем. Все пришли к единому мнению, что Нико больше не должен быть тренером клуба», – приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

    Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» будет Ханс Флик, который будет готовить команду к матчам с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов и дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге.

    • Ковач возглавил «Баварию» летом 2018 года.
    • Под руководством Ковача мюнхенский клуб провел 65 матчей, в которых одержал 45 побед, 12 раз сыграл вничью и восемь раз проиграл.
    • «Бавария» занимает четвертое место в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата Германии.
    • Отставание от лидера – менхенгладбахской «Боруссии» – четыре очка.

    Ковач уволен из «Баварии»

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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