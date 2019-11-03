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  • Румменигге – об увольнении Ковача: «Последние результаты «Баварии» показали, что необходимо действовать»

Румменигге – об увольнении Ковача: «Последние результаты «Баварии» показали, что необходимо действовать»

3 ноября 2019, 23:42
3

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге объяснил решение руководство мюнхенского клуба уволить Нико Ковача с поста главного тренера команды.

«Последние результаты нашей команды показали нам, что необходимы действия. Ули Хенесс [президент «Баварии»], Хасан Салихамиджич [спортивный директор «Баварии»] и я в воскресенье, 3 ноября, открыто и серьезно поговорили с Ковачем. Все пришли к единому мнению, что Нико больше не должен быть тренером клуба», – приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» будет Ханс Флик, который будет готовить команду к матчам с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов и дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге.

  • Ковач возглавил «Баварию» летом 2018 года.
  • Под руководством Ковача мюнхенский клуб провел 65 матчей, в которых одержал 45 побед, 12 раз сыграл вничью и восемь раз проиграл.
  • «Бавария» занимает четвертое место в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата Германии.
  • Отставание от лидера – менхенгладбахской «Боруссии» – четыре очка.

Ковач уволен из «Баварии»

Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (3)
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AHTUNGBOL
1572839740
Ну и зря.., неужели Маур согласился поработать на багаже Ковача...
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BlackMurder
1572849454
Ну, я так полагаю, что слив тренера состоялся, начнем с того, что изначально его кандидатура казалась сомнительной, нестоило давать ему тренировать сразу звезд, хотя для него несомненно это огромный опыт, он состоялся как тренер и вполне может тренировать, результат команды не только тренер и игроки, а выше стоящее руководство тоже, идеальных тренеров не бывает, у каждого своя харизма и свой взгляд на футбол, спасибо Ковачу за полтора года службы, пусть даже и на нервах
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Давид59
1572858839
Ага, последние результаты. Например 7:2 против Тотенхема на выезде
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