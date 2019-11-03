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  • Медведев: «В матче с ЦСКА была напряженная и страстная обстановка. Это показывет, что уровень РПЛ растет»

Медведев: «В матче с ЦСКА была напряженная и страстная обстановка. Это показывет, что уровень РПЛ растет»

3 ноября 2019, 15:34
21

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги встречи 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Считаю, что результат не по игре. По картинке и по статистике – доминировал «Зенит». Матч был непростой, поскольку ЦСКА очень сильный соперник и имеет ряд игроков очень высокого уровня: Фернандес, Влашич и Акинфеев, который до сих пор остаeтся одним их лучших вратарeм российского чемпионата. Обстановка была напряжeнная, интересная и страстная, что ещe раз показывает, что уровень нашего чемпионата растeт», – отметил Медведев.

Медведев: «Зенит» доминировал над ЦСКА и заслуживал победы»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Медведев Александр
Комментарии (21)
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Сильвербой
1572786720
Ну-ну!!! Для кого он несет эту чушь???
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JTherry
1572786778
страсти не определяют, насколько "уровень нашего чемпионата растeт...", это мы увидим на следующей неделе в матчах еврокубков, и не надо себя утешать подобными речевками, пока мы сдаем позиции Португалии...
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ALEX ML
1572787434
Конечно растет, если бомжи против 10 и судья свой обыграть не могут
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Mariner
1572789532
Уровень "боления" в целом в стране растёт - это факт. Вон, тот же Ростов вышел на второе место по посещаемости, после Зенита. А вот уровень самого футбола упал, доказательством чего является позорное выступление наших клубов в еврике (кроме Паровозов и Зенита).
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Olymp2
1572790711
Судье спасибо за доминанту
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Dizgen
1572794211
Он че **** издевается
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Niko
1572795072
Уровень показывает Европа так что давайте без этого политиканства
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Derzkiy1
1572796415
Всем наплавать на мнения лиц Зенита! Все видели да и видят , что происходит с футболом в стране ! НАМ ТАКОЙ ФУТБОЛ НЕ НУЖЕН скоро на всех трибунах страны
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Makaweli
1572798204
Они не видели хороший и качественный футбол раз такое говорит, или они дурака включают, а уровень футбола в России стремительно падает!
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Агасфер
1572808776
...и над всем нависает грозная тень опухшего от благополучия,собственного величия и безнаказанности группен-руководителя Миллера.
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