Медведев: «В матче с ЦСКА была напряженная и страстная обстановка. Это показывет, что уровень РПЛ растет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги встречи 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Считаю, что результат не по игре. По картинке и по статистике – доминировал «Зенит». Матч был непростой, поскольку ЦСКА очень сильный соперник и имеет ряд игроков очень высокого уровня: Фернандес, Влашич и Акинфеев, который до сих пор остаeтся одним их лучших вратарeм российского чемпионата. Обстановка была напряжeнная, интересная и страстная, что ещe раз показывает, что уровень нашего чемпионата растeт», – отметил Медведев.

Медведев: «Зенит» доминировал над ЦСКА и заслуживал победы»