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    Медведев: «В матче с ЦСКА была напряженная и страстная обстановка. Это показывет, что уровень РПЛ растет»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги встречи 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    «Считаю, что результат не по игре. По картинке и по статистике – доминировал «Зенит». Матч был непростой, поскольку ЦСКА очень сильный соперник и имеет ряд игроков очень высокого уровня: Фернандес, Влашич и Акинфеев, который до сих пор остаeтся одним их лучших вратарeм российского чемпионата. Обстановка была напряжeнная, интересная и страстная, что ещe раз показывает, что уровень нашего чемпионата растeт», – отметил Медведев.

    Медведев: «Зенит» доминировал над ЦСКА и заслуживал победы»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1449

      РМЗ 5 минут назад

      Зенит пл растёт

      0
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      Рейтинг: +255

      Olymp2 36 минут назад

      Судье спасибо за доминанту

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      Рейтинг: +688

      dimag 38 минут назад

      От это доминанты - со страстной обстановкой и напряжением

      0
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      Рейтинг: +810

      Mariner 55 минут назад

      Уровень "боления" в целом в стране растёт - это факт. Вон, тот же Ростов вышел на второе место по посещаемости, после Зенита. А вот уровень самого футбола упал, доказательством чего является позорное выступление наших клубов в еврике (кроме Паровозов и Зенита).

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      Рейтинг: +1200

      ALEX ML 1 час назад

      Конечно растет, если бомжи против 10 и судья свой обыграть не могут

      1
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      Рейтинг: +524

      solodealer > ALEX ML 1 час назад

      йес+

      0
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      Рейтинг: +323

      Cleaner 1 час назад

      То, что уровень РПЛ растет показывают ЕВРОКУБКОВЫЕ матчи наших команд...

      2
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      Рейтинг: +524

      solodealer > Cleaner 1 час назад

      ))+

      0
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      Рейтинг: +4369

      ivan-football-fan 1 час назад

      ... уровень РПЛ растет... как и экономика РФ - на0,6-1,5 % в год...при инфляции 15%...

      1
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      Рейтинг: +2634

      JTherry 1 час назад

      страсти не определяют, насколько "уровень нашего чемпионата растeт...", это мы увидим на следующей неделе в матчах еврокубков, и не надо себя утешать подобными речевками, пока мы сдаем позиции Португалии...

      0
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      Рейтинг: +5464

      Сильвербой > JTherry 1 час назад

      А почему на следующей??? Уже как два года наши команды в еврокубках только обозначают участие! Результат этого участия - просер 6-го места в ТК! Вот и весь ответ!

      2
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      Рейтинг: +5464

      Сильвербой 1 час назад

      Ну-ну!!! Для кого он несет эту чушь???

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      Рейтинг: +2634

      JTherry > Сильвербой 1 час назад

      успокаивает себя и вышестоящее руководство перед Лейпцигом...

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      Рейтинг: +4369

      ivan-football-fan > JTherry 1 час назад

      Да нет! Всё упомянутые - люди сведущие...и лучше других понимают в какой мы жопе!
      И "перед Лейпциглм"..и перед "следующим Лейпцигом" ничего не поменяется)))
      Это всё "несётся" для "среднего жителя РФ, продожающего смотреть 1 -ый канал м верящего, что "царь хороший, бояре плохие " и в прочую ересь для валенком, тюфяков и гуманоидов)))
      У парней задача одна: напустить туману, не позводлить просочиться настоящей статистике, попилить бюджетные потоки в тумане)))++

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      Рейтинг: +524

      solodealer > ivan-football-fan 1 час назад

      в точку+

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      Рейтинг: +1636

      Фан666 2 часа назад

      В Киргизии тоже страсти кипят

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