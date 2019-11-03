Медведев: «Зенит» доминировал над ЦСКА и заслуживал победы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга должен был обыгрывать ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ.

«По ходу игры в первом тайме, не говоря уже о втором, «Зенит» доминировал. Если посмотреть статистику голевых моментов, ударов по воротам, то наше преимущество достаточно очевидно. С другой стороны, ЦСКА – сильный соперник, которому нельзя давать ни единого шанса, как случилось за десять минут до конца первого тайма. Радует то, что «Зенит» с первых минут второго тайма оказывал давление и по центру, и по флангам, что привело к голу, к сожалению, только к одному.

Мне кажется, сегодня «Зенит» заслуживал победы. Мы сохранили лидерство, закончили первый круг чемпионата на первом месте. Это, конечно, промежуточный итог – нам предстоит еще несколько игр до перерыва. Уже во вторник ключевая игра Лиги чемпионов против «Лейпцига», в которой стоит очень простая задача – победить, это позволит претендовать на выход из группы», – заявил генеральный директор «Зенита».