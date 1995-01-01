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    Медведев: «Зенит» доминировал над ЦСКА и заслуживал победы»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга должен был обыгрывать ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ.

    «По ходу игры в первом тайме, не говоря уже о втором, «Зенит» доминировал. Если посмотреть статистику голевых моментов, ударов по воротам, то наше преимущество достаточно очевидно. С другой стороны, ЦСКА – сильный соперник, которому нельзя давать ни единого шанса, как случилось за десять минут до конца первого тайма. Радует то, что «Зенит» с первых минут второго тайма оказывал давление и по центру, и по флангам, что привело к голу, к сожалению, только к одному.

    Мне кажется, сегодня «Зенит» заслуживал победы. Мы сохранили лидерство, закончили первый круг чемпионата на первом месте. Это, конечно, промежуточный итог – нам предстоит еще несколько игр до перерыва. Уже во вторник ключевая игра Лиги чемпионов против «Лейпцига», в которой стоит очень простая задача – победить, это позволит претендовать на выход из группы», – заявил генеральный директор «Зенита».

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1191

      CSKA471 2 минуты назад

      Зенит доминирует над судейской комнатой, только и всего

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      Рейтинг: +2708

      InterMilLano1908 13 минут назад

      Вот и Вилков так же думал, но вот пенальти не успел дать, хотя старался и аж 5 минут добавил к игре без остановок

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      Рейтинг: +163

      Кронштадт65 > InterMilLano1908 9 минут назад

      одних замен 6 штук, плюс поваляшки. по-моему так любят считать масквачи когда им выгодно

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      Рейтинг: +5492

      a-rakhmatov 24 минуты назад

      Заслуживал?!.........Кони самоотверженно отстояли ничью вдесятером!!!

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