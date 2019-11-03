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  • Медведев: «Зенит» доминировал над ЦСКА и заслуживал победы»

Медведев: «Зенит» доминировал над ЦСКА и заслуживал победы»

3 ноября 2019, 09:56
99

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб из Санкт-Петербурга должен был обыгрывать ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ.

«По ходу игры в первом тайме, не говоря уже о втором, «Зенит» доминировал. Если посмотреть статистику голевых моментов, ударов по воротам, то наше преимущество достаточно очевидно. С другой стороны, ЦСКА – сильный соперник, которому нельзя давать ни единого шанса, как случилось за десять минут до конца первого тайма. Радует то, что «Зенит» с первых минут второго тайма оказывал давление и по центру, и по флангам, что привело к голу, к сожалению, только к одному.

Мне кажется, сегодня «Зенит» заслуживал победы. Мы сохранили лидерство, закончили первый круг чемпионата на первом месте. Это, конечно, промежуточный итог – нам предстоит еще несколько игр до перерыва. Уже во вторник ключевая игра Лиги чемпионов против «Лейпцига», в которой стоит очень простая задача – победить, это позволит претендовать на выход из группы», – заявил генеральный директор «Зенита».

  • Матч завершился вничью (1:1).
  • Единственный гол ЦСКА забил Влашич, у «Зенита» – Ерохин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Медведев Александр
Комментарии (99)
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a-rakhmatov
1572764795
Заслуживал?!.........Кони самоотверженно отстояли ничью вдесятером!!!
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CSKA471
1572766126
Зенит доминирует над судейской комнатой, только и всего
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Чехов на Садовой
1572771081
Газпром Доминирует над командами, футболистами, судьями. И потому ни где и НИКАКИХ ПОБЕД НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ !!!
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Мага 13
1572773188
пусть спасибо вилкову скажет за такое доминирование, без этого судьишки Зенит и вовсе мог продуть, ЦСКА грамотно играл на контратаках и забил бы ещё, если бы не удаление. хотя о чем я, спасибо на хлеб не намажешь) ничего личного, это бизнес, да, вилков?))
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andromend
1572774163
Вот такие ребята возглавляют футбольные клубы в России.Он вообще не в теме футбола.Его уровень это соревнования по перетягиванию каната.Доминировали!
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BRO_football
1572778038
Удивительно, что ЦСКА только с Зенитом начал играть так хорошо. А где же эта безупречная игра была в матчах с Динамо, Уфой или Ференцварошем? Специально что ли ЦСКА так делает, типа мы можем играть лучше, но не будем, просто потому что.
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Валерий1965
1572778407
Доминировать мало) Надо ещё научиться мимо воротчика, но в рамку попадать..... Хорошо, что крыша на стадионе закрыта была) Кучу мячей бы потеряли..... А ЦСКА- молодцы, но так нужно играть не только с Зенитом)
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Томик
1572780947
Надо, мне кажется, внести изменения в правила. Если говорят, что Зенит заслужил победу - надо 3 очка им добавлять в таблицу. Ведь они же просто так говорить не станут.
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GoldPlayFIFARus9
1572781441
Эх, жаль не до давили. ЦСКА не заслужили ничью в этом матче. Ещё и маскальские комментаторы какую-то дичь несут про 2 красные Азмуну, во клоуны!!! Они должны вообще спасибо судье сказать,что тот либеральничал с ними. После 75-й минуты вообще цирк пошёл, сплошные симуляции и задержки времени, у них минимум 2-3 удаления быть должно! Никогда маскальские комментаторы не будут объективными((
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dinar7777dinar
1572784590
Дима Медведев бредит а Саша Медведев бредит ещё похлеще . Питерская помойка где то доминировала ? Лейпциг вас покажет доминирование . Вылет из лч питерской помойки не за горами . Вчера чистый отскок за счёт судейки. Позорище
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