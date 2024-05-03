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    Ташуев: «Мне предлагали возглавить «Аль-Садд» вместо Хави»

    Российский тренер Сергей Ташуев рассказал о несостоявшемся назначении в катарский «Аль-Садд».

    По словам 65-летнего специалиста, клуб из Дохи приглашал его на замену Хави, но тот не ушел в «Барселону».

    – Вы работали только в странах СНГ. Готовы к переезду в Европу? Хотели бы попробовать себя в более сильном чемпионате?

    – А кто нас, российских тренеров, возьмeт в европейский чемпионат? Обстановка другая.

    Все знают, что был звонок от «Нанта». Со спортивным директором я разговаривал, и они сказали, что знают мою работу. Они сказали: «Как мы из России возьмeм тренера во Францию?»

    Видим, что Слуцкий поехал в Китай. В этой жизни всe возможно.

    – Вам интересно поработать в Азии?

    – Если будет приглашение из хорошего клуба с большим финансированием, который играет в азиатской Лиге чемпионов, то да.

    Мне же позвонили посредники и говорили брать билеты, чтобы возглавить «Аль-Садд», которым тогда рулил Хави. Но при условии, что Хави возглавит «Барселону». Он тогда не возглавил, тема закрылась.

    – Почему российские тренеры не востребованы в Европе?

    – Возможно, есть проблема с языковым барьером. Может быть не хватает агентов и менеджеров. Я считаю, что наша советская и российская школа не слабее европейской. У нас более базовые знания, чем у других.

    К нам приезжают европейские тренеры и не учат язык – парадоксальная ситуация! Личка знает русский из-за того, что работал до этого в Беларуси. Почему остальные не знают? Это неправильно.

    • 26 апреля Ташуев покинул «Факел».
    • В этом сезоне он также успел поработать в другом клубе РПЛ – «Ахмате».

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    Источник: Metaratings

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    03.05.2024 23:23
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    Комментарии (9)
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    ВетеR
    1714769225
    думаю, ему и Реал предлагали возглавить , запамятовал дядя
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714769734
    За дважды униженный Спартак спасибо
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    BlackMurder
    1714770021
    Присниться же такое)
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    Алексей З
    1714791958
    " Если будет предложение от большого клуба с хорошим финансированием..."- говорит человек работавший в Факеле. Это вызывает большие сомнения в искренности и адекватности.
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    Цугундeр
    1714794213
    Безуспешные попытки выложить деда на Авито продолжаются .. "продаю своё ,в хорошем состоянии ."
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    Spartak_forv@
    1714798898
    Ташуева понесло не слабо.. Сказ сей конкретной цели не имеет,кроме как выговорится
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    Fialet
    1714804754
    Тушуев сладкие сны видит.
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