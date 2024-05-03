Ташуев: «Мне предлагали возглавить «Аль-Садд» вместо Хави»

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал о несостоявшемся назначении в катарский «Аль-Садд».

По словам 65-летнего специалиста, клуб из Дохи приглашал его на замену Хави, но тот не ушел в «Барселону».

– Вы работали только в странах СНГ. Готовы к переезду в Европу? Хотели бы попробовать себя в более сильном чемпионате?

– А кто нас, российских тренеров, возьмeт в европейский чемпионат? Обстановка другая.

Все знают, что был звонок от «Нанта». Со спортивным директором я разговаривал, и они сказали, что знают мою работу. Они сказали: «Как мы из России возьмeм тренера во Францию?»

Видим, что Слуцкий поехал в Китай. В этой жизни всe возможно.

– Вам интересно поработать в Азии?

– Если будет приглашение из хорошего клуба с большим финансированием, который играет в азиатской Лиге чемпионов, то да.

Мне же позвонили посредники и говорили брать билеты, чтобы возглавить «Аль-Садд», которым тогда рулил Хави. Но при условии, что Хави возглавит «Барселону». Он тогда не возглавил, тема закрылась.

– Почему российские тренеры не востребованы в Европе?

– Возможно, есть проблема с языковым барьером. Может быть не хватает агентов и менеджеров. Я считаю, что наша советская и российская школа не слабее европейской. У нас более базовые знания, чем у других.

К нам приезжают европейские тренеры и не учат язык – парадоксальная ситуация! Личка знает русский из-за того, что работал до этого в Беларуси. Почему остальные не знают? Это неправильно.