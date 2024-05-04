Ташуев рассказал, за что на него обиделся президент ЦСКА Гинер

Российский тренер Сергей Ташуев признался, что у него были заочные разногласия с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

«Когда я первый раз работал в «Краснодаре» у Сергея Николаевича [Галицкого], играли в Астрахани.

Хорошо помню пресс-конференцию, на которой у меня спросили про переход на «осень-весну».

Ответил, что это полный идиотизм. Знаю, что обиделся Гинер, мне так передали», – рассказал Ташуев.