Ташуев рассказал, за что на него обиделся президент ЦСКА Гинер

Российский тренер Сергей Ташуев признался, что у него были заочные разногласия с президентом ЦСКА Евгением Гинером.
«Когда я первый раз работал в «Краснодаре» у Сергея Николаевича [Галицкого], играли в Астрахани.
Хорошо помню пресс-конференцию, на которой у меня спросили про переход на «осень-весну».
Ответил, что это полный идиотизм. Знаю, что обиделся Гинер, мне так передали», – рассказал Ташуев.
- РПЛ перешла с системы «весна-осень» на «осень-весна» в 2011-2012 годах.
- Гинер считался главным сторонником реформы.