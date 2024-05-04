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    • Ташуев рассказал, за что на него обиделся президент ЦСКА Гинер

    Ташуев рассказал, за что на него обиделся президент ЦСКА Гинер

    Российский тренер Сергей Ташуев признался, что у него были заочные разногласия с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

    «Когда я первый раз работал в «Краснодаре» у Сергея Николаевича [Галицкого], играли в Астрахани.

    Хорошо помню пресс-конференцию, на которой у меня спросили про переход на «осень-весну».

    Ответил, что это полный идиотизм. Знаю, что обиделся Гинер, мне так передали», – рассказал Ташуев.

    • РПЛ перешла с системы «весна-осень» на «осень-весна» в 2011-2012 годах.
    • Гинер считался главным сторонником реформы.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 09:56
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    Комментарии (1)
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    Фердя
    1714809473
    Это полный идиотизм со стороны Гинера! Просто тогда КОНИ играли в евро кубках и Леонорыч продавил этот идиотский вердикт в РФС!
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