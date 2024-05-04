Радимов проанализировал решение «Пари НН» уволить Юрана

Владислав Радимов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН».

Нижегородцы идут на 11-м месте в таблице РПЛ с 28 очками в 26 турах.

Отрыв от зоны стыков – 2 балла.

Юрана уволили в воскресенье, 28 апреля, после серии из 6 поражений подряд.

Его должен сменить серб Саша Илич.

«Тренера можно было оставить, но мы видели пике, Нижний в трясину падал с Юраном. Я думаю, что изнутри это гораздо лучше видно.

Тем более был бойкот СМИ со стороны Юрана. И это на контрасте с хоккейным «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Интервью того же Игоря Ларионова и Юрана контрастируют.

Я не говорю, что Юран – плохой тренер. Наоборот, он зарекомендовал себя в «Химках», – заявил Радимов.