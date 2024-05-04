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    Радимов проанализировал решение «Пари НН» уволить Юрана

    Владислав Радимов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН».

    • Нижегородцы идут на 11-м месте в таблице РПЛ с 28 очками в 26 турах.
    • Отрыв от зоны стыков – 2 балла.
    • Юрана уволили в воскресенье, 28 апреля, после серии из 6 поражений подряд.
    • Его должен сменить серб Саша Илич.

    «Тренера можно было оставить, но мы видели пике, Нижний в трясину падал с Юраном. Я думаю, что изнутри это гораздо лучше видно.

    Тем более был бойкот СМИ со стороны Юрана. И это на контрасте с хоккейным «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Интервью того же Игоря Ларионова и Юрана контрастируют.

    Я не говорю, что Юран – плохой тренер. Наоборот, он зарекомендовал себя в «Химках», – заявил Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1714812829
    Оценка работы тренера - РЕЗУЛЬТАТ ! Если его нет , " полетели головы" Абаскаля , Юрана , Ташуева. Всё логично .
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