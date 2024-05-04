В РФС назвали условие для коллапса в российском футболе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что ситуация в российском футболе могла быть еще хуже.

– Если бы мы перешли в Азию, то ничего бы не поменялось?

– Мы задаем такой вопрос ФИФА: «Коллеги, а если мы перейдем, нас никто там банить не будет – вы свое отстранение снимете?» Нам не дали гарантий, что так произойдет.

И представьте, что мы поменяли конфедерацию и не можем вернуться в Европу. При этом находимся в Азии, не имея возможности играть.

– Оказались бы в худшей ситуации, чем сейчас.

– Именно. Сами себя бы высекли розгами. Что делает ФИФА? Например, УЕФА говорит о рассмотрении технической возможности для допуска команды U-17 – ФИФА тут же снимает бан. ФИФА действует последовательно.

Не говорю, что мы этим удовлетворены – нет, ведь мы не играем в международных соревнованиях. Если ФИФА нам даст гарантию – меняйте международную конфедерацию на какую хотите: Азия, Африка, Океания. То это будет другой разговор.

А без гарантий мы можем оказаться в еще более сложной ситуации. Теоретически мы можем выйти из состава УЕФА, но не будем приняты в состав АФК. Это автоматически ставит вопрос о нашем членстве в ФИФА.

– А это коллапс всего российского футбола.

– Требуется, чтобы федерация сначала вошла в состав конфедерации, а только потом рассматривается вопрос принятия ее в состав ФИФА – не наоборот. И это коллапс. Разве мы хотим этого для нашего футбола?