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    В РФС назвали условие для коллапса в российском футболе

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что ситуация в российском футболе могла быть еще хуже.

    – Если бы мы перешли в Азию, то ничего бы не поменялось?

    – Мы задаем такой вопрос ФИФА: «Коллеги, а если мы перейдем, нас никто там банить не будет – вы свое отстранение снимете?» Нам не дали гарантий, что так произойдет.

    И представьте, что мы поменяли конфедерацию и не можем вернуться в Европу. При этом находимся в Азии, не имея возможности играть.

    – Оказались бы в худшей ситуации, чем сейчас.

    – Именно. Сами себя бы высекли розгами. Что делает ФИФА? Например, УЕФА говорит о рассмотрении технической возможности для допуска команды U-17 – ФИФА тут же снимает бан. ФИФА действует последовательно.

    Не говорю, что мы этим удовлетворены – нет, ведь мы не играем в международных соревнованиях. Если ФИФА нам даст гарантию – меняйте международную конфедерацию на какую хотите: Азия, Африка, Океания. То это будет другой разговор.

    А без гарантий мы можем оказаться в еще более сложной ситуации. Теоретически мы можем выйти из состава УЕФА, но не будем приняты в состав АФК. Это автоматически ставит вопрос о нашем членстве в ФИФА.

    – А это коллапс всего российского футбола.

    – Требуется, чтобы федерация сначала вошла в состав конфедерации, а только потом рассматривается вопрос принятия ее в состав ФИФА – не наоборот. И это коллапс. Разве мы хотим этого для нашего футбола?

    • Санкции против российских команд действуют с конца февраля 2022 года.
    • Президент УЕФА ранее говорил, что они будут сняты только после завершения СВО.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии (14)
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    Январь 59
    1714811689
    Нужно выходить из ФИФА , УЕФА ,МОК. И создавать свои неподвластные америке организационные федерации комитеты. Да там пока что будет Абхазия , Приднестровье, и ещё несколько непризнанных федераций, но через 5 лет пол мира к нам будет присоединяться. Многим это покажется смешно. Но посмотрим как пройдут параллельно Олимпиаде Игры в России.
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    Алексей З
    1714813810
    Из пустого в порожнее , одно и тоже. Хватит воевать !!! Надо строить , любить , рожать детей , играть в футбол и тогда всё будет хорошо !
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    Бригадный
    1714815472
    В 30-40 годы века двадцатого наш футбол не входил ни в какие конфедерации западенских упырей. И был авторитетным и популярным во всем мире. Такая вот диалектика. Помнится, игра Шайбы с Зубило затмевала все и всяческие "чемпионаты мира". Играть надо с полной самоотдачей, тренироваться упорно и систематически. И будет результат. Вот, пример хоккейной НХЛ. Полностью самодостаточная лига. На ЧМ посылали любительские команды студентов, проформы ради.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1714815983
    В качестве резерва в случае коллапса предлагаю РФС вступать в Антарктический футбольный союз, демократическую альтернативу ФИФА
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    VVM1964
    1714816229
    Я думаю надо наградить федерацию РФС, за то что в сложных условиях приняли мудрое решение и спасли наш футбол от коллапса !!! )))
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    kirdykprishel
    1714817371
    И это коллапс. Разве мы хотим этого для нашего футбола?----- Так уже коллапс.Напнули из всех международных турниров.
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