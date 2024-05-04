Начо выбрал чемпионат для продолжения карьеры

Капитан «Реала» Начо Фернандес решил уехать из Европы по окончании сезона-2023/24.

34-летний испанец намерен отправиться в МЛС.

В «Реале» защитник не останется, несмотря на посещавшие его сомнения. Он не понял, почему его заменили в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2), и это подтолкнуло его к итоговому решению об уходе.