Начо выбрал чемпионат для продолжения карьеры

Капитан «Реала» Начо Фернандес решил уехать из Европы по окончании сезона-2023/24.
34-летний испанец намерен отправиться в МЛС.
В «Реале» защитник не останется, несмотря на посещавшие его сомнения. Он не понял, почему его заменили в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2), и это подтолкнуло его к итоговому решению об уходе.
- Начо дебютировал за главную команду «Реала» в 2011 году и проводит уже 14-й сезон.
- Его статистика: 357 матчей, 16 голов, 9 ассистов.
- Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.