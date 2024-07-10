Начо назвал Ямаля гением

Защитник сборной Испании Начо прокомментировал победу над Францией (2:1) в 1/2 финала Евро-2024.
«Мы понимали, что в составе сборной Франции играют первоклассные футболисты. Но мы понимали и то, что мы так же хороши. Когда мы стали проигрывать и думали о том, что же делать, на первый план вышел самый молодой парень в нашей команде и забил фантастический гол.
Если говорить о гениях, то, думаю, и у нас есть такой. Гол Ламина – это нечто! Тем более для парня 16 лет.
Мы счастливы, но это контролируемые эмоции. Мы выполнили только половину задачи – еще ничего не выиграно. Сейчас понимаем, что устали. Время отдохнуть, отпраздновать эту победу. И увидимся в Берлине», – сказал Начо.
- В прошедшем матче французы открыли счет усилиями Рандаля Коло Муани на 9-й минуте. Еще в первом тайме испанцы ответили голами Ламина Ямаля и Дани Ольмо.
- В финале Испания сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия.
Источник: официальный сайт УЕФА