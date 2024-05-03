Мбаппе купит дом за 18 миллионов у экс-игрока «Реала»

Стало известно, где собирается жить Килиан Мбаппе после летнего перехода в «Реал».

Нападающий договорился с Серхио Рамосом о покупке его мадридского особняка за 18 миллионов евро.

Дом находится в элитном районе Ла Моралеха в северной части испанской столицы.

Рамос сейчас выступает за «Севилью».

Защитник играл вместе с Мбаппе за «ПСЖ».

Серхио защищал цвета «Реала» с 2005 по 2021 год.

Разыгрываем виниловые фигурки Клоппа и Гвардиолы в нашем телеграм-канале – успейте забрать великих тренеров себе!