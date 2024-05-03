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    Мбаппе купит дом за 18 миллионов у экс-игрока «Реала»

    Стало известно, где собирается жить Килиан Мбаппе после летнего перехода в «Реал».

    Нападающий договорился с Серхио Рамосом о покупке его мадридского особняка за 18 миллионов евро.

    Дом находится в элитном районе Ла Моралеха в северной части испанской столицы.

    • Рамос сейчас выступает за «Севилью».
    • Защитник играл вместе с Мбаппе за «ПСЖ».
    • Серхио защищал цвета «Реала» с 2005 по 2021 год.

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    Источник: CentreGoals

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    03.05.2024 23:56
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    Комментарии (8)
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    Алексей З
    1714791524
    Не понимаю для чего вот это здесь выкладывается ? Богатый человек покупает жилище в элитном районе и что ? Что здесь не так , что вызвало такой интерес ?
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    Исмо
    1714805681
    Для того чтобы, вы читали и комментировали:):)
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1714807925
    Лучше бы купил сарай у меня в деревне, дешевле бы обошлось
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