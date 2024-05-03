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    • Агент Тюкавина назвал обладателя «Золотого мяча», на которого похож нападающий «Динамо»

    Агент Тюкавина назвал обладателя «Золотого мяча», на которого похож нападающий «Динамо»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сравнил российского футболиста с Андреем Шевченко, выигравшим «Золотой мяч» в 2004 году.

    «У нас не возникало вопросов, с его отцом мы постоянно общаемся, чтобы другие не доставали. У нас полное доверие, но, если Костя придeт и скажет, что хочет поменять агента, мы пожмeм руки и не будем воевать.

    Он мне как член семьи, у нас другие отношения. Знаю, когда его дeргать, а когда наоборот. Не лезу в тренировочный процесс, но в жизни могу дать ему советы. Он не избалован деньгами.

    Я не сомневаюсь, что Тюкавин в следующем году выступит на таком же уровне, как и в этом. Для меня был пример – футболист Шевченко. Сколько бы ни заработал денег – пахал дальше.

    Костя такого же плана игрок, кайфует и горят глаза», – сказал агент.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 12 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    03.05.2024 23:43
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1714790861
    Пока это сравнение большой аванс для Тюкавина. Будем наблюдать.
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