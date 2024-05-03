Агент Тюкавина назвал обладателя «Золотого мяча», на которого похож нападающий «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сравнил российского футболиста с Андреем Шевченко, выигравшим «Золотой мяч» в 2004 году.

«У нас не возникало вопросов, с его отцом мы постоянно общаемся, чтобы другие не доставали. У нас полное доверие, но, если Костя придeт и скажет, что хочет поменять агента, мы пожмeм руки и не будем воевать.

Он мне как член семьи, у нас другие отношения. Знаю, когда его дeргать, а когда наоборот. Не лезу в тренировочный процесс, но в жизни могу дать ему советы. Он не избалован деньгами.

Я не сомневаюсь, что Тюкавин в следующем году выступит на таком же уровне, как и в этом. Для меня был пример – футболист Шевченко. Сколько бы ни заработал денег – пахал дальше.

Костя такого же плана игрок, кайфует и горят глаза», – сказал агент.