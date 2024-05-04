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    • «Репрессивная машина продолжает работать!»: Радимов – о дисквалификации Тихонова

    «Репрессивная машина продолжает работать!»: Радимов – о дисквалификации Тихонова

    Владислав Радимов встал на защиту дисквалифицированного главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова.

    • Тренера отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.
    • Она работала на матче «СКА-Хабаровск»«Енисей» (3:0).

    «Небольшой экскурс в историю. 2004-й год, я за фразу «В КДК сидят дебилы» получаю дисквалификацию в 5 матчей!

    Прошло уже 20 лет, а изменений не видно, репрессивная машина продолжает работать! Но если я действительно сказанул лишнего, то Андрей Тихонов сейчас не сказал вообще ничего оскорбительного и унижающего достоинство! За что что ему дали 5 матчей?

    Давайте разберемся в формулировке. «КДК РФС принял решение за действия, направленные на унижение достоинства человека по признаку пола, дисквалифицировать Андрея Тихонова на пять матчей Первой лиги, два – условно».

    А что такого сказал Тихонов? Он же просто высказал мнение! Да, сказал, чтобы Опейкина тренировалась на детях, на женских матчах, и чего? Или члены КДК считают, что работать на детских или женских матчах унизительно для человеческого достоинства? Тогда уже к ним большие вопросы!

    Вы чего добиваетесь-то? Чтобы люди вообще мнение перестали высказывать? А я при этом уверен, что большинство тренеров РПЛ с мнением Тихонова солидарны!

    Ну вот сейчас Тихонова не будет 5 матчей на скамейке, 5 игр он не будет давать интервью и ходить на пресс-конференции. И что, лучше станет? Матчи интереснее? Зрителей прибавится? Но мы для кого вообще играем, для КДК, что ли?

    Если вы здравомыслящие люди, вы должны сегодня же отменить дисквалификацию и извиниться перед Тихоновым!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Комментарии (8)
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    Алексей З
    1714805675
    "Народ безмолствует" Вот чего добиваются ВСЕ руководители ( начальники) в нашей стране. Ну чем футбол должен отличаться ? Радимову респект !!!
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    sined1951
    1714806484
    Женщин надо убрать из мужского футбола, а не идти на поводу феминисток, тем более зарубежных.
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    gunstilzit
    1714807814
    Тут сама Опейкина должна сказать КДК-Я арбитр,а потом женщина.Свободу Андрюхе!
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    Алексей З
    1714809262
    С Енисеем Опейкина "накосячила " в поле , в матче ЦСКА -Спартак с Мешковым сидела на ВАРе и по признанию ЭСК просмотрели фол Мозеса на Угальде. Не много ли "проколов" за неделю ? Пожалейте девушку и отпустите к женщинам. Не Андрей , а вы издеваетесь над ней.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1714816902
    Зачем опейкиной какой то судить детей и женщин. По-моему футбол это не ее, предложите ей медсестрой пойти поработать, гораздо более полезное для женщины дело.
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    Filllllll
    1714818393
    Не знаю, что происходит, но Радимов становится одним из самых адекватных комментаторов. А в КДК, такое ощущение, что ещё пытаются угодить европейским чиновникам, которым плевать, на то что у нас в России происходит.
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    Влад-Васильев-yandex
    1714818534
    Удивил Радимов. Наверное, ему перестал платить Газпром. Бытие определяет сознание...
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    Константин-Шапкин-google
    1714819549
    Очень даже с ним согласен
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