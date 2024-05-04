«Репрессивная машина продолжает работать!»: Радимов – о дисквалификации Тихонова

Владислав Радимов встал на защиту дисквалифицированного главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова.

Тренера отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.

Она работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

«Небольшой экскурс в историю. 2004-й год, я за фразу «В КДК сидят дебилы» получаю дисквалификацию в 5 матчей!

Прошло уже 20 лет, а изменений не видно, репрессивная машина продолжает работать! Но если я действительно сказанул лишнего, то Андрей Тихонов сейчас не сказал вообще ничего оскорбительного и унижающего достоинство! За что что ему дали 5 матчей?

Давайте разберемся в формулировке. «КДК РФС принял решение за действия, направленные на унижение достоинства человека по признаку пола, дисквалифицировать Андрея Тихонова на пять матчей Первой лиги, два – условно».

А что такого сказал Тихонов? Он же просто высказал мнение! Да, сказал, чтобы Опейкина тренировалась на детях, на женских матчах, и чего? Или члены КДК считают, что работать на детских или женских матчах унизительно для человеческого достоинства? Тогда уже к ним большие вопросы!

Вы чего добиваетесь-то? Чтобы люди вообще мнение перестали высказывать? А я при этом уверен, что большинство тренеров РПЛ с мнением Тихонова солидарны!

Ну вот сейчас Тихонова не будет 5 матчей на скамейке, 5 игр он не будет давать интервью и ходить на пресс-конференции. И что, лучше станет? Матчи интереснее? Зрителей прибавится? Но мы для кого вообще играем, для КДК, что ли?

Если вы здравомыслящие люди, вы должны сегодня же отменить дисквалификацию и извиниться перед Тихоновым!» – написал Радимов в своем телеграм-канале.