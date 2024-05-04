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    ФИФА сообщила РФС, когда снимет бан с российского футбола

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл позицию ФИФА в отношении санкций против российского футбола.

    – Есть ощущение, что позиция РФС в отношениях с УЕФА сейчас слабее, чем в 2022 году. Можете поспорить с этим?

    – В сильной позиции мы находимся каждый декабрь. Проблема немного в другом. Когда в 2022 году ФИФА приняли решение об отстранении российских сборных, в мотивировочном решении было указано: «На период до проведения ЧМ-2022 в Катаре».

    ФИФА мотивировала свое решение тем, что до мундиаля оставалось всего восемь месяцев, европейские сборные отказывались играть с Россией, в этой ситуации они боялись поставить чемпионат мира под угрозу – поэтому мы отстраняем Россию.

    Но чемпионат мира закончился, а отстранение продолжалось, ответа никакого не последовало.

    – Что делал РФС в тот момент?

    – Мы говорили ФИФА: «В вашем решении не указано, что оно действует до 1 декабря 2022 года. Но по смыслу оно касается определенного периода». Мы образовали трехстороннюю рабочую группу, в которую входили РФС, УЕФА и ФИФА.

    И тогда в ФИФА нам сказали: «Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан – наш останется».

    Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения, потому что в этой ситуации переход в другую конфедерацию не решил бы проблему автоматического снятия.

    • Санкции против российских команд действуют с конца февраля 2022 года.
    • Президент УЕФА ранее говорил, что они будут сняты только после завершения СВО.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (15)
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    NewLife
    1714805861
    Ну да, всем все ясно.
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    gunstilzit
    1714807114
    Когда УЕФА на горе свистнет?
    Ответить
    andr45
    1714807225
    Думаю, что бан снимут на днях) А, может быть, и раньше)
    Ответить
    andr45
    1714807619
    САЛИХОВА 25.03.2022 «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо. Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и в менталитете европейцев продолжают верить, что мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на систему «весна-осень».
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1714807638
    Бан снимут сегодня, после обеда
    Ответить
    Алексей З
    1714808684
    Халва, халва ,халва , ну и как , сладко стало ? Зачем в очередной раз поднимать этот вопрос , когда всем всё прекрасно понятно. Пока в Европе льётся кровь , бан УЕФА не снимет. ФИФА будет встречаться , целоваться , обещать , но против УЕФА не пойдёт. Оптимисты подумайте , ну если все европейские сборные будут бойкотировать , как турниры проводить ? Хотите , пусть по матч-тв Россию объявят чемпионом Мира, успокоитесь ?
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    ...уефан
    1714808805
    ...Сидя утром на толчках, С телефонами в руках, Громко тужась и пердя, Пообщались понту для...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1714810212
    Надо продемонстрировать ФИФА и УЕФА готовность бороться с договорняками, которые играют во всех чемпионатах, но в России могут применить полиграф ко всем чиновникам РФС и судьям, и игрокам, тотально ко всем вообщем
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    Январь 59
    1714812883
    До тех пока ФИФА и МОК , WADA находится США, бан никто не снимет. Уходить от них. Создавать свои международные Федерации не зависимые от США. По окончании Олимпиады во Франции и Игр в России перспектива подобного будет сама по себе явная. Не надо Б. З. Д. Е. Т. Ь. Надо показывать свою независимость и плевать чаще в их сторону. Только так можно доказать свою состоятельность, а ходить их упрашивать и унижаться- равносильно признания поражения и бессилия.
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