ФИФА сообщила РФС, когда снимет бан с российского футбола

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл позицию ФИФА в отношении санкций против российского футбола.
– Есть ощущение, что позиция РФС в отношениях с УЕФА сейчас слабее, чем в 2022 году. Можете поспорить с этим?
– В сильной позиции мы находимся каждый декабрь. Проблема немного в другом. Когда в 2022 году ФИФА приняли решение об отстранении российских сборных, в мотивировочном решении было указано: «На период до проведения ЧМ-2022 в Катаре».
ФИФА мотивировала свое решение тем, что до мундиаля оставалось всего восемь месяцев, европейские сборные отказывались играть с Россией, в этой ситуации они боялись поставить чемпионат мира под угрозу – поэтому мы отстраняем Россию.
Но чемпионат мира закончился, а отстранение продолжалось, ответа никакого не последовало.
– Что делал РФС в тот момент?
– Мы говорили ФИФА: «В вашем решении не указано, что оно действует до 1 декабря 2022 года. Но по смыслу оно касается определенного периода». Мы образовали трехстороннюю рабочую группу, в которую входили РФС, УЕФА и ФИФА.
И тогда в ФИФА нам сказали: «Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан – наш останется».
Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения, потому что в этой ситуации переход в другую конфедерацию не решил бы проблему автоматического снятия.
- Санкции против российских команд действуют с конца февраля 2022 года.
- Президент УЕФА ранее говорил, что они будут сняты только после завершения СВО.