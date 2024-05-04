Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Журавель призвал «Спартак» избавиться от Слишковича

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель считает, что «Спартаку» нельзя утверждать Владимира Слишковича на посту главного тренера.

    • Босниец возглавил команду 14 апреля после отставки Гильермо Абаскаля.
    • При нем спартаковцы ни разу не проиграли в 5 матчах – 3 победы и 2 ничьи.

    «Слишкович хороший полицейский на фоне плохого. Классический сюжет. И с него никакого спроса ни по рисунку, ни по стилю.

    Решение не оставлять его – единственное верное. Даже если он возьмeт Кубок», – написал Журавель в соцсетях.

    Новости по теме
    Как «Спартак» готовился к матчу с «Ростовом»: Бабич – в атаке, Соболев и Зиньковский – в обороне 3
    Черданцев объяснил, почему Слишкович не подходит «Спартаку» 31
    Бубнов высказался о работе Слишковича в «Спартаке» 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии (38)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    АлексМак
    1714819057
    придурок
    Ответить
    лёвчик
    1714819279
    жертва аборта куда ты со свинячим рылом да калашный ряд
    Ответить
    VVM1964
    1714820801
    Аргументы есть какие-нибудь, или как у вас там принято - "жопой чувствуешь" ? )
    Ответить
    spam2009
    1714821697
    Журавель это кто, я забыл если честно
    Ответить
    ivany4
    1714822008
    Капитан очевидность!))) Он думает, что все остальные лохи и ничего не видят и не понимают.
    Ответить
    ...уефан
    1714822973
    ...Журавель, загляни в свою трудовую книжку и прочитай - "профессия-спортивный журналист, должность-спортивный комментатор". Ну, соответственно и должен ты комментировать лишь матчи и ни чего более себе не позволять, что не входит в твои компетенции...
    Ответить
    Фердя
    1714824641
    Тупорылые журналисты с МАТЧ ТВ во главе с вопящим от Миллеровского бабла Черданцевым…это лучшая категория упырей, ложащихся как в Доме Терпимости… под всех кто наваливает им американские рубли в карманы! Уроды!
    Ответить
    zigbert
    1714825419
    Нечего слушать каких то сумасшедших. Но хотелось бы чтобы руководство Спартака вынесло взвешенное решение по выбору ГТ.
    Ответить
    anatolich72
    1714826049
    Нечего слушать прошм--вок питерских.
    Ответить
    alefreddy
    1714827000
    Журавель пусть летает в небе а нас результат и игра вполне устраивает при этом тренере
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+