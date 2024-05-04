Журавель призвал «Спартак» избавиться от Слишковича

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель считает, что «Спартаку» нельзя утверждать Владимира Слишковича на посту главного тренера.

Босниец возглавил команду 14 апреля после отставки Гильермо Абаскаля.

При нем спартаковцы ни разу не проиграли в 5 матчах – 3 победы и 2 ничьи.

«Слишкович хороший полицейский на фоне плохого. Классический сюжет. И с него никакого спроса ни по рисунку, ни по стилю.

Решение не оставлять его – единственное верное. Даже если он возьмeт Кубок», – написал Журавель в соцсетях.