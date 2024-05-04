Журавель призвал «Спартак» избавиться от Слишковича

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель считает, что «Спартаку» нельзя утверждать Владимира Слишковича на посту главного тренера.
- Босниец возглавил команду 14 апреля после отставки Гильермо Абаскаля.
- При нем спартаковцы ни разу не проиграли в 5 матчах – 3 победы и 2 ничьи.
«Слишкович хороший полицейский на фоне плохого. Классический сюжет. И с него никакого спроса ни по рисунку, ни по стилю.
Решение не оставлять его – единственное верное. Даже если он возьмeт Кубок», – написал Журавель в соцсетях.