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  • Спортивный директор «Тамбова» – о форме Мелкадзе: «Это заслуга тренерского штаба. В «Спартаке» ему тяжело было конкурировать»

Спортивный директор «Тамбова» – о форме Мелкадзе: «Это заслуга тренерского штаба. В «Спартаке» ему тяжело было конкурировать»

3 ноября 2019, 01:19

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что нападающий Георгий Мелкадзе раскрылся в команде благодаря тренерскому подходу.

«Это заслуга тренерского штаба, нашли, как правильно использовать его. Георгий – очень хороший футболист, у него высокая мотивация. В «Спартаке» ему тяжело было конкурировать, когда там собраны такие нападающие, когда тебя выпускают на ограниченное время.

Георгий у нас игрок основы, мы на него рассчитываем. Думаю, «Тамбов» на данный момент карьеры игрока – отличный вариант. В его возрасте нужно играть постоянно», – сказал Худяков.

  • Мелкадзе выступает за «Тамбов» на правах годичной аренды до лета 2020 года.
  • В девяти матчах текущего розыгрыша РПЛ Мелкадзе забил четыре гола.
  • До этого 22-летний россиянин, права на которого принадлежат «Спартаку», не забил ни одного гола в 37 матчах РПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак Мелкадзе Георгий
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