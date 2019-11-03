Спортивный директор «Тамбова» – о форме Мелкадзе: «Это заслуга тренерского штаба. В «Спартаке» ему тяжело было конкурировать»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что нападающий Георгий Мелкадзе раскрылся в команде благодаря тренерскому подходу.
«Это заслуга тренерского штаба, нашли, как правильно использовать его. Георгий – очень хороший футболист, у него высокая мотивация. В «Спартаке» ему тяжело было конкурировать, когда там собраны такие нападающие, когда тебя выпускают на ограниченное время.
Георгий у нас игрок основы, мы на него рассчитываем. Думаю, «Тамбов» на данный момент карьеры игрока – отличный вариант. В его возрасте нужно играть постоянно», – сказал Худяков.
- Мелкадзе выступает за «Тамбов» на правах годичной аренды до лета 2020 года.
- В девяти матчах текущего розыгрыша РПЛ Мелкадзе забил четыре гола.
- До этого 22-летний россиянин, права на которого принадлежат «Спартаку», не забил ни одного гола в 37 матчах РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»