Спортивный директор «Тамбова» – о форме Мелкадзе: «Это заслуга тренерского штаба. В «Спартаке» ему тяжело было конкурировать»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что нападающий Георгий Мелкадзе раскрылся в команде благодаря тренерскому подходу.

«Это заслуга тренерского штаба, нашли, как правильно использовать его. Георгий – очень хороший футболист, у него высокая мотивация. В «Спартаке» ему тяжело было конкурировать, когда там собраны такие нападающие, когда тебя выпускают на ограниченное время.

Георгий у нас игрок основы, мы на него рассчитываем. Думаю, «Тамбов» на данный момент карьеры игрока – отличный вариант. В его возрасте нужно играть постоянно», – сказал Худяков.