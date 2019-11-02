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    Спортивный директор «Тамбова» – о форме Мелкадзе: «Это заслуга тренерского штаба. В «Спартаке» ему тяжело было конкурировать»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков считает, что нападающий Георгий Мелкадзе раскрылся в команде благодаря тренерскому подходу.

    «Это заслуга тренерского штаба, нашли, как правильно использовать его. Георгий – очень хороший футболист, у него высокая мотивация. В «Спартаке» ему тяжело было конкурировать, когда там собраны такие нападающие, когда тебя выпускают на ограниченное время.

    Георгий у нас игрок основы, мы на него рассчитываем. Думаю, «Тамбов» на данный момент карьеры игрока – отличный вариант. В его возрасте нужно играть постоянно», – сказал Худяков.

    • Мелкадзе выступает за «Тамбов» на правах годичной аренды до лета 2020 года.
    • В девяти матчах текущего розыгрыша РПЛ Мелкадзе забил четыре гола.
    • До этого 22-летний россиянин, права на которого принадлежат «Спартаку», не забил ни одного гола в 37 матчах РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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