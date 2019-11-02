Караваев: «Остаюсь после тренировок и отрабатываю левую ногу»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что иногда работает над собой после тренировок в общей группе. Спортсмен перешел в российский клуб в летнее окно из голландского «Витесса».

— Левая нога у вас такая же мощная, как правая? Тренируете ее отдельно?

— Не сказал бы, что левая нога у меня мощная, но неплохая — проблем с игрой на левом фланге нет. Бывает, остаюсь после тренировок и отрабатываю кроссы и удары с левой ноги.