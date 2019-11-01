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    Караваев: «Остаюсь после тренировок и отрабатываю левую ногу»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что иногда работает над собой после тренировок в общей группе. Спортсмен перешел в российский клуб в летнее окно из голландского «Витесса».

    — Левая нога у вас такая же мощная, как правая? Тренируете ее отдельно?

    — Не сказал бы, что левая нога у меня мощная, но неплохая — проблем с игрой на левом фланге нет. Бывает, остаюсь после тренировок и отрабатываю кроссы и удары с левой ноги.

    • Караваев имеет опыт выступления в чемпионате Чехии.
    • Защитник в текущем сезоне не пропустил ни одного матча Лиги чемпионов.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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