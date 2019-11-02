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Караваев: «Остаюсь после тренировок и отрабатываю левую ногу»

2 ноября 2019, 00:14
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что иногда работает над собой после тренировок в общей группе. Спортсмен перешел в российский клуб в летнее окно из голландского «Витесса».

— Левая нога у вас такая же мощная, как правая? Тренируете ее отдельно?

— Не сказал бы, что левая нога у меня мощная, но неплохая — проблем с игрой на левом фланге нет. Бывает, остаюсь после тренировок и отрабатываю кроссы и удары с левой ноги.

  • Караваев имеет опыт выступления в чемпионате Чехии.
  • Защитник в текущем сезоне не пропустил ни одного матча Лиги чемпионов.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (1)
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Иван_Невский
1572675955
давай сегодня парочку пасов голевых или голов. ждем удачной игры и победы!
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