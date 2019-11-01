Караваев: «Всегда слушаю тренеров и работаю, чтобы прибавлять»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев дал понять, что вся его футбольная деятельность заточена под собственный прогресс. Спортсмен перешел в российский клуб в летнее окно из голландского «Витесса».

— В «Зените» вы совсем недавно, при этом уже в тройке по отборам и подборам мяча. Это говорит о хорошем чтении игры и вашей неуступчивости. Где и как формировались ваши сильные стороны как защитника?

— Честно, не слежу за этим. Если так оно и есть, то это очень здорово. В первую очередь я защитник и должен хорошо играть в обороне. Игровые качества формировались вообще везде, начиная со школы ЦСКА. В дубле старался что-то почерпнуть, потом в Чехии, Голландии. В «Зените» также. Всегда слушаю тренеров и работаю, чтобы прибавлять.