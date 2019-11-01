Пьянич: «Матч нельзя проиграть из-за судьи. Это просто оправдание; обвинить другого – самый легкий путь»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич считает, что критика судейства после матчей – это лишь оправдание. Игрок не обращает внимания на подобные высказывания.
«Матч нельзя проиграть из-за судьи. Это оправдание просто. Хочется много всего высказать, кода ты уходишь с поля проигравшим. Обвинить кого-то – самый легкий путь. На такие комментарии я не обращаю внимания», – цитирует Пьянича Football Italia.
- В текущем сезоне Серии А босниец провел восемь матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
- Стоимость Пьянича – 70 миллионов евро.
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
Источник: Football Italia