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    Пьянич: «Матч нельзя проиграть из-за судьи. Это просто оправдание; обвинить другого – самый легкий путь»

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич считает, что критика судейства после матчей – это лишь оправдание. Игрок не обращает внимания на подобные высказывания.

    «Матч нельзя проиграть из-за судьи. Это оправдание просто. Хочется много всего высказать, кода ты уходишь с поля проигравшим. Обвинить кого-то – самый легкий путь. На такие комментарии я не обращаю внимания», – цитирует Пьянича Football Italia.

    • В текущем сезоне Серии А босниец провел восемь матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
    • Стоимость Пьянича – 70 миллионов евро.
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.

    Источник: Football Italia

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    01.11.2019 18:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8632

      Cules2013 1 час назад

      не согласен. можно. элементарно - левая пенка на последних секундах матча при счёте 0-0. сейчас с ВАР такие эпизоды большая редкость, но он ещё не во всех турнирах есть.

      0
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      Рейтинг: +2153

      Chesn0k > Cules2013 19 минут назад

      а то, что вторая команда не сподобилась забить за 90 минут тоже судья виноват?

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      Рейтинг: +337

      ZENIT***** 2 часа назад

      А у нас то,в России, ВСЁ ПО ДРУГОМУ!

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