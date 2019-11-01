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  • Пьянич: «Матч нельзя проиграть из-за судьи. Это просто оправдание; обвинить другого – самый легкий путь»

Пьянич: «Матч нельзя проиграть из-за судьи. Это просто оправдание; обвинить другого – самый легкий путь»

1 ноября 2019, 18:48
4

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич считает, что критика судейства после матчей – это лишь оправдание. Игрок не обращает внимания на подобные высказывания.

«Матч нельзя проиграть из-за судьи. Это оправдание просто. Хочется много всего высказать, кода ты уходишь с поля проигравшим. Обвинить кого-то – самый легкий путь. На такие комментарии я не обращаю внимания», – цитирует Пьянича Football Italia.

  • В текущем сезоне Серии А босниец провел восемь матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
  • Стоимость Пьянича – 70 миллионов евро.
  • «Ювентус» лидирует в Серии А.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Пьянич Миралем
Комментарии (4)
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ZENIT*****
1572633851
А у нас то,в России, ВСЁ ПО ДРУГОМУ!
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Cules2013
1572637405
не согласен. можно. элементарно - левая пенка на последних секундах матча при счёте 0-0. сейчас с ВАР такие эпизоды большая редкость, но он ещё не во всех турнирах есть.
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