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    Мостовой: «Про Тедеско в «Спартаке» можно сказать: «Шло «Поле чудес», крутился барабан и выпал сектор «Приз»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче москвичей с «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России.

    «Спартак» еще может подняться на пятую строчку и завоевать путевку в еврокубки, ведь прошла только половина чемпионата, но Кубок для них тоже является приоритетом. Для любой команды трофей — это приоритет. Исходим из того, что в «Спартаке» много перемен, новый тренер, который ничего не выигрывал в своей карьере. Поэтому красно-белым прямая дорога к выигрышу Кубка.

    Важен ли Кубок для Тедеско? Для него важно все, даже то, что он находится здесь. Про него можно сказать: «Шло «Поле чудес», крутился барабан и выпал сектор «Приз». Он пришел в команду, когда она разваливалась, поэтому сейчас любая победа красно-белых воспринимается как подвиг. Предполагаю, что «Спартак» выйдет играть на 80% основным составом, за исключением одной-двух перестановок.

    Тедеско нет смысла играть от обороны, потому что «Ростов» играет так же. Хотя многие говорят, что Карпин сменил схему, но когда у тебя в команде игроки другого плана, то оно и понятно, — не заставишь же, например, Еременко или Попова обороняться.

    Многие говорят, что Карпин – «спартаковский тренер», но я так не считаю. Их тренер – это Романцев, Бесков. Каррера выиграл чемпионат, но его тоже нельзя назвать «спартаковским тренером», – сказал Мостовой.

    • Матч «Спартак» – «Ростов» начнется в 19:30 мск на «Открытие Арене».
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Чемпионат»

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    31.10.2019 19:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +675

      dimag 2 часа назад

      Пудель очень хороший тренер, но без вливаний от государства.

      1
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      Рейтинг: +31058

      Полная Канистра 4 часа назад

      иди на поле там тебе лёня уже приз в ящик положил откроешь его а там язык новый для правильной речи Только расчешись а то как бомж выглядишь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1020

      Красный май 4 часа назад

      Слуцкий уехал, Мостовой загрустил. Но теперь появился Тедеско и Александр вновь расчехлил говномёт. Будем это читать, пока Тедеско в России.

      2
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      Рейтинг: +6845

      ivanthebest 4 часа назад

      Скудоумие на лицо и типичный менталитет. Вот с х..яли, многие наши эксперды, говорят что на кубок нужно половины основы ставить и многие тренеры так и делают? Тут матчей то, кот наплакал, нужно играть самым боевым составом, а они всё ноют что нет трофеев, игроки устают, ротация... А как в других лигах на 8 матчей больше, есть ещё кубки и евровесна???

      1
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      Рейтинг: +9426

      vka1970 4 часа назад

      Смешно, когда бывший футболист, пусть и не плохой, но ни какой тренер рассуждает о тренере и серебряном призёре Бундес лиги.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8714

      Диктор 4 часа назад

      Гнилой язык.

      2
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      Рейтинг: +724

      spam2009 5 часов назад

      Понятно, почему мостовой не тренер. Такого 3,14здабола давно бы уже в раздевалке отпинали

      5
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      Рейтинг: +540

      playsh 6 часов назад

      Вот грамотеи-двоечники."Поле чудес" это телепередача(она) женского рода.
      Поэтому следует говорить --"шла(тел.передача) Поле чудес,крутился барабан и выпал сектор приз".
      Мостовой,тебе по русскому кол.
      А так мысль занятная.

      0
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      Рейтинг: +166

      vikrub > playsh 4 часа назад

      Шло шоу "Поле чудес..." и далее по тексту.

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