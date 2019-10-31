Мостовой: «Про Тедеско в «Спартаке» можно сказать: «Шло «Поле чудес», крутился барабан и выпал сектор «Приз»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче москвичей с «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России.

«Спартак» еще может подняться на пятую строчку и завоевать путевку в еврокубки, ведь прошла только половина чемпионата, но Кубок для них тоже является приоритетом. Для любой команды трофей — это приоритет. Исходим из того, что в «Спартаке» много перемен, новый тренер, который ничего не выигрывал в своей карьере. Поэтому красно-белым прямая дорога к выигрышу Кубка.

Важен ли Кубок для Тедеско? Для него важно все, даже то, что он находится здесь. Про него можно сказать: «Шло «Поле чудес», крутился барабан и выпал сектор «Приз». Он пришел в команду, когда она разваливалась, поэтому сейчас любая победа красно-белых воспринимается как подвиг. Предполагаю, что «Спартак» выйдет играть на 80% основным составом, за исключением одной-двух перестановок.

Тедеско нет смысла играть от обороны, потому что «Ростов» играет так же. Хотя многие говорят, что Карпин сменил схему, но когда у тебя в команде игроки другого плана, то оно и понятно, — не заставишь же, например, Еременко или Попова обороняться.

Многие говорят, что Карпин – «спартаковский тренер», но я так не считаю. Их тренер – это Романцев, Бесков. Каррера выиграл чемпионат, но его тоже нельзя назвать «спартаковским тренером», – сказал Мостовой.