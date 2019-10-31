Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Про Тедеско в «Спартаке» можно сказать: «Шло «Поле чудес», крутился барабан и выпал сектор «Приз»

Мостовой: «Про Тедеско в «Спартаке» можно сказать: «Шло «Поле чудес», крутился барабан и выпал сектор «Приз»

31 октября 2019, 19:19
11

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче москвичей с «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России.

«Спартак» еще может подняться на пятую строчку и завоевать путевку в еврокубки, ведь прошла только половина чемпионата, но Кубок для них тоже является приоритетом. Для любой команды трофей — это приоритет. Исходим из того, что в «Спартаке» много перемен, новый тренер, который ничего не выигрывал в своей карьере. Поэтому красно-белым прямая дорога к выигрышу Кубка.

Важен ли Кубок для Тедеско? Для него важно все, даже то, что он находится здесь. Про него можно сказать: «Шло «Поле чудес», крутился барабан и выпал сектор «Приз». Он пришел в команду, когда она разваливалась, поэтому сейчас любая победа красно-белых воспринимается как подвиг. Предполагаю, что «Спартак» выйдет играть на 80% основным составом, за исключением одной-двух перестановок.

Тедеско нет смысла играть от обороны, потому что «Ростов» играет так же. Хотя многие говорят, что Карпин сменил схему, но когда у тебя в команде игроки другого плана, то оно и понятно, — не заставишь же, например, Еременко или Попова обороняться.

Многие говорят, что Карпин – «спартаковский тренер», но я так не считаю. Их тренер – это Романцев, Бесков. Каррера выиграл чемпионат, но его тоже нельзя назвать «спартаковским тренером», – сказал Мостовой.

  • Матч «Спартак» – «Ростов» начнется в 19:30 мск на «Открытие Арене».
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий Тедеско Доменико Мостовой Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1572540724
Вот грамотеи-двоечники."Поле чудес" это телепередача(она) женского рода. Поэтому следует говорить --"шла(тел.передача) Поле чудес,крутился барабан и выпал сектор приз". Мостовой,тебе по русскому кол. А так мысль занятная.
Ответить
spam2009
1572542781
Понятно, почему мостовой не тренер. Такого 3,14здабола давно бы уже в раздевалке отпинали
Ответить
Диктор
1572546359
Гнилой язык.
Ответить
vka1970
1572546661
Смешно, когда бывший футболист, пусть и не плохой, но ни какой тренер рассуждает о тренере и серебряном призёре Бундес лиги.
Ответить
ivanthebest
1572546998
Скудоумие на лицо и типичный менталитет. Вот с х..яли, многие наши эксперды, говорят что на кубок нужно половины основы ставить и многие тренеры так и делают? Тут матчей то, кот наплакал, нужно играть самым боевым составом, а они всё ноют что нет трофеев, игроки устают, ротация... А как в других лигах на 8 матчей больше, есть ещё кубки и евровесна???
Ответить
Красный май
1572548115
Слуцкий уехал, Мостовой загрустил. Но теперь появился Тедеско и Александр вновь расчехлил говномёт. Будем это читать, пока Тедеско в России.
Ответить
Полная Канистра
1572548632
иди на поле там тебе лёня уже приз в ящик положил откроешь его а там язык новый для правильной речи Только расчешись а то как бомж выглядишь
Ответить
dimag
1572552733
Пудель очень хороший тренер, но без вливаний от государства.
Ответить
Viper for CSKA
1572576497
Завидовать лучше молча. За умного сойдешь.
Ответить
Каратель помойников
1572628039
что то часто в словах мостового слышно, как его жаба душит
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+