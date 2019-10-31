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  • Уткин: «Тарасов думает, что кто-то не знает о 20 миллионах бедных? Что именно его, тарасовского слова, не хватает в Госдуме?»

Уткин: «Тарасов думает, что кто-то не знает о 20 миллионах бедных? Что именно его, тарасовского слова, не хватает в Госдуме?»

31 октября 2019, 13:38
26

Журналист и блогер Василий Уткин высказался об интервью бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, в котором он заявил, что может продолжить карьеру в политике.

«Из смешного на этой неделе – интервью футболиста Тарасова. Интервью Панарина можно было обсуждать долго, а это можно обсуждать коротко, но просто очень смешно. Вы меня часто упрекаете в том, что я все время вставляю политику в свои рассуждения. Все наоборот.

Это не я вставляю политику, это для меня спорт – часть всей жизни абсолютно органичная. А вы уходите в спорт, как будто бы это такой «эскейп» из жизни, мол здесь вот точно ничего не произойдет. Не будет ни разговора о зарплатах, ни о кредитах, ни о чем подобном.

Но вот мы с вами разговариваем с футболистом – ведь глазами и устами журналиста это делаем мы – и он говорит, что в стране колоссальная проблема, 20 миллионов бедных. А президент здесь совершенно ни при чем. А сам он хочет стать депутатом, чтобы каким-то образом решить эту проблему.

Простая логика: какой ресурс у футболиста, который одержим желанием помогать людям и хочет, чтобы в стране не было бедных? У него, мне кажется, есть один ресурс – раздать свои деньги. Ну а что еще? Тарасов думает, что об этом кто-то не знает? Что кто-то об этом не слышит, может быть? Что именно его, тарасовского слова, и не хватает в Государственной думе?

Что он придет и скажет: «А вы знаете, что у нас много бедных?» Президент-то ни при чем. Президент-то просто не знает, наверное, да? Я тоже не знаю, знает он или нет, при чем он или ни при чем. Но я думаю, что тот президент, при котором в стране не станет бедных, точно поставит это себе в заслугу. Но если они есть, то это его проблема.

Сам образ мысли Тарасова многих несколько шокировал. Но друзья мои. Вот если вы придете в институт – хороший, серьезный, где много умных людей. Среди преподавательского состава, то есть людей уже необязательно молодых, вы много найдете спортивных, красивых, подтянутых людей? Найдете, но немного. Потому что их отбирают по другому принципу.

Вот футболисты – много ли вы там найдете умных людей? Сколько угодно, но отбирали их по другому принципу. А интерес к тому, что они говорят, есть только потому, что они известные люди. И иногда как польется, как прольется вот такое богатое серьезное мировоззрение.

Спортсмены – хоккеисты и футболисты, и даже волейболисты и даже шахматисты и даже бывшие шахматисты – вообще могут говорить абсолютно что угодно. Потому что они говорят от своего лица. Они имеют полное право быть дураками. Но, Дмитрий Тарасов, у нас – ваших зрителей и болельщиков – есть право каким-то образом характеризовать вашу точку зрения. Поэтому в целом я считаю, что история похвальная. Это история про свободу, про свободу слова. Свобода слова – это свобода говорить все, что тебе заблагорассудится, и тебе ничего за это не будет, даже если ты *** [дурак]», — сказал Уткин в видео на своем YouTube-канале.

Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»


Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Уткин Василий
Комментарии (26)
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AHTUNGBOL
1572518910
Вася как-будто не знает из каких тварей состоит Госдума.., вот Бузова туда и тянет, к своим...
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vka1970
1572520532
Завуалированный намёк, что гос дура сборище необразованных твитерастов, возглавляемых венценосной особой.
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Давид59
1572521203
Я нисколько не сомневался, что Бузова понесёт в Думу. Там же все свои...
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Путник 13
1572521436
К Тарасову никогда небыло уважения ..любит он власти жопу лизать ..и в думе он не о народе будет думать ...а член Путину сосать..крыса.
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sochi-2013
1572522046
Это пи***ц! Тарасов, конечно, не венец творения, но рассуждения Уткина на ЭТУ тему- вообще верх цинизма!
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Plyash
1572522921
Ни бедных более 20 миллионов, а нищих.Буквально нищих,это просто страшно.
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neft44
1572524827
в думе, в правительстве сидят воры и нужно быть умственно отсталым что бы не понимать этого и топить за них, но тарасов именно таким и является либо он алчный и жадный до денег
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Черкизовский Кот
1572526020
Тот редкий случай, когда согласен с Васей на 100%, нет, даже на 146%!!!
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zigbert
1572529078
Каждый выбирает себе свой путь. Тарасов сделал еще один шаг к своей мечте.
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Чец
1572531449
В следующем году к 17-ти спортсменам-думцам примкнет и Тарасов, такие высказывания не проходят незамеченными, за примерами далеко ходить не надо- Газзаев. Ну а Уткин, я думаю, как всегда прав.
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