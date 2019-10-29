Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что не против продолжения карьеры в Госдуме.

– Ты сказал, что после завершения карьеры пойдешь в политику. Были предложения?

– Разговоров не было. Но я думаю об этом, и как это делается. Такая мысль промелькнула.

– Если бы тебя в Думу позвали, где уже сидят Газзаев, Карелин, тебе было бы интересно?

– Наверное, да. Мне интересно это. Попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А в политику пойти, углубиться, изучить все – чтобы потом тебе на все вопросы отвечать грамотно.

– В Думе сейчас четыре партии. Твои взгляды к какой ближе?

– Ни к какой. Я вообще за партиями не слежу. «Единая Россия», какая еще?

– «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ.

– ЛДПР – хорошая. Да нет, не слежу реально за этим. Никого не поддерживаю.

– Нормально, что ты не следишь, вообще не в курсе и хочешь идти в политику?

– Ну, это неплохо. Я же не говорю, что завтра пойду туда. Я еще поиграю в футбол, параллельно буду изучать или что-то узнавать. И я не сказал, что точно. Возможно. Мне было бы это интересно.

– Ты считаешь, что можно этому обучиться? Когда не следишь, а потом раз – и выучил, как литературу?

– Я думаю, можно. Почему нет? Если есть талант, то можно. Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили. Представляешь, я приду и сделаю это. Ты кайфанешь? Чтобы бедолаг, всех бедных… В этом направлении я пойду. Ты будешь рад за меня? – сказал Тарасов.

Также Тарасов заявил, что не собирается критиковать президента России Владимира Путина.