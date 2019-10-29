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  • Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»

Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»

29 октября 2019, 13:23
23

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что не против продолжения карьеры в Госдуме.

– Ты сказал, что после завершения карьеры пойдешь в политику. Были предложения?

– Разговоров не было. Но я думаю об этом, и как это делается. Такая мысль промелькнула.

– Если бы тебя в Думу позвали, где уже сидят Газзаев, Карелин, тебе было бы интересно?

– Наверное, да. Мне интересно это. Попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А в политику пойти, углубиться, изучить все – чтобы потом тебе на все вопросы отвечать грамотно.

– В Думе сейчас четыре партии. Твои взгляды к какой ближе?

– Ни к какой. Я вообще за партиями не слежу. «Единая Россия», какая еще?

– «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ.

– ЛДПР – хорошая. Да нет, не слежу реально за этим. Никого не поддерживаю.

– Нормально, что ты не следишь, вообще не в курсе и хочешь идти в политику?

– Ну, это неплохо. Я же не говорю, что завтра пойду туда. Я еще поиграю в футбол, параллельно буду изучать или что-то узнавать. И я не сказал, что точно. Возможно. Мне было бы это интересно.

– Ты считаешь, что можно этому обучиться? Когда не следишь, а потом раз – и выучил, как литературу?

– Я думаю, можно. Почему нет? Если есть талант, то можно. Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили. Представляешь, я приду и сделаю это. Ты кайфанешь? Чтобы бедолаг, всех бедных… В этом направлении я пойду. Ты будешь рад за меня? – сказал Тарасов.

Также Тарасов заявил, что не собирается критиковать президента России Владимира Путина.

  • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
  • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».

Источник: YouTube-канал «Всему Головин»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (23)
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vgarakh
1572346318
Почаще говори, как ты любишь Путина и ты гарантировано станешь депутатом ГД, и не нужно углубляться.
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Ruryu
1572346527
....ля,он в натуре,дурачок?? Песец(не животное)
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Черкизовский Кот
1572347025
Даже не знает, какие партии представлены в думе, кроме едроссии. Такие болванчики, как Дима, и нужны президенту. Как же счастлив, что он больше не в ЛОКО!!!
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Звезда запаса
1572348520
Тарасов - побочный эффект спортивной отрасли.
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Ruryu
1572348635
Иди лучше в армию-чем больше в армии дубов,тем крепче наша оборона!
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oyabun
1572348747
А кроме как в Думу больше некуда пойти? Раз так хочешь людям помочь, займись благотворительностью, выходи на улицы бездомным бесплатно обеды раздавать. В Думу идут с одной только целью - на халявном местечке заработать себе на безбедное существование на многие годы вперед.
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алдан2014
1572348774
Чел даже не знает партий в Госдуме,а уже собрался туда.Мерзко от таких высказываний.И не дай Бог нам таких депутатов
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Владислав Vlad
1572349470
А ещё голова нужна, что бы туда есть.)))
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Владислав Vlad
1572349644
Попробовать себя в чем-то другом.... Попробуй помолчать.)))
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TOL47
1572351535
Готов голосовать за власть и денег хочу и чтоб не работать. Вот такие там сидят п...
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