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    Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что не против продолжения карьеры в Госдуме.

    – Ты сказал, что после завершения карьеры пойдешь в политику. Были предложения?

    – Разговоров не было. Но я думаю об этом, и как это делается. Такая мысль промелькнула.

    – Если бы тебя в Думу позвали, где уже сидят Газзаев, Карелин, тебе было бы интересно?

    – Наверное, да. Мне интересно это. Попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду. А в политику пойти, углубиться, изучить все – чтобы потом тебе на все вопросы отвечать грамотно.

    – В Думе сейчас четыре партии. Твои взгляды к какой ближе?

    – Ни к какой. Я вообще за партиями не слежу. «Единая Россия», какая еще?

    – «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ.

    – ЛДПР – хорошая. Да нет, не слежу реально за этим. Никого не поддерживаю.

    – Нормально, что ты не следишь, вообще не в курсе и хочешь идти в политику?

    – Ну, это неплохо. Я же не говорю, что завтра пойду туда. Я еще поиграю в футбол, параллельно буду изучать или что-то узнавать. И я не сказал, что точно. Возможно. Мне было бы это интересно.

    – Ты считаешь, что можно этому обучиться? Когда не следишь, а потом раз – и выучил, как литературу?

    – Я думаю, можно. Почему нет? Если есть талант, то можно. Пойти и исправить, чтобы людям пенсии повысили. Представляешь, я приду и сделаю это. Ты кайфанешь? Чтобы бедолаг, всех бедных… В этом направлении я пойду. Ты будешь рад за меня? – сказал Тарасов.

    Также Тарасов заявил, что не собирается критиковать президента России Владимира Путина.

    • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
    • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».

    Источник: YouTube-канал «Всему Головин»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5230

      BRO_football 10 минут назад

      Это и так было ясно. Не зря же Тарасов так активно подлизывается к Путину

      0
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      Рейтинг: +3882

      Владислав Vlad 14 минут назад

      Попробовать себя в чем-то другом....
      Попробуй помолчать.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3882

      Владислав Vlad 17 минут назад

      А ещё голова нужна, что бы туда есть.)))

      0
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      Рейтинг: +1549

      Axe111 23 минуты назад

      Это Россия детка! ПРОСТО ПИ***

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1831

      Борат 27 минут назад

      там итак таких дятлов 99%, так что хуже не будет уж точно,
      но нам бы хотелось, чтоб стало хоть чуточку лучше!

      0
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      Рейтинг: +1694

      алдан2014 28 минут назад

      Чел даже не знает партий в Госдуме,а уже собрался туда.Мерзко от таких высказываний.И не дай Бог нам таких депутатов

      0
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      Рейтинг: +20716

      oyabun 29 минут назад

      А кроме как в Думу больше некуда пойти? Раз так хочешь людям помочь, займись благотворительностью, выходи на улицы бездомным бесплатно обеды раздавать. В Думу идут с одной только целью - на халявном местечке заработать себе на безбедное существование на многие годы вперед.

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    • ...
      Рейтинг: +2029

      Ruryu 31 минуту назад

      Иди лучше в армию-чем больше в армии дубов,тем крепче наша оборона!

      2
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      Рейтинг: +460

      Звезда запаса 33 минуты назад

      Тарасов - побочный эффект спортивной отрасли.

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      Рейтинг: +6277

      derrik2000 33 минуты назад

      Попробуй себя во флористике: у тебя просто таки ОБЯЗАНО получиться! ))))))))))))))))))

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