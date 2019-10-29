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  • Защитник молодежной сборной России Татаев: «Кононов – сильный психолог»

Защитник молодежной сборной России Татаев: «Кононов – сильный психолог»

29 октября 2019, 20:40
13

Защитник «Млады Болеслав» и молодежной сборной России Алексей Татаев поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.

«Я был очень удивлeн тем, сколько он мне, 16-17-летнему парню, уделяет внимания. Кононов терпеливо объяснял, как играть, в спаррингах ставил в пару с Гранквистом, Страндбергом.

Олег Георгиевич говорил: «Будешь четвeртым центральным защитником. Будешь работать – будешь играть». Кто бы что сейчас ни говорил, Кононов – сильный психолог. Ему не нужно было орать, чтобы его услышали. Всегда подбирал нужные слова», – отметил Татаев.

  • Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 годы.
  • Татаев является воспитанником «Краснодара» и играет за «Младу» на правах аренды, срок которой истекает 31 декабря этого года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Млада Болеслав Россия (мол) Спартак Татаев Алексей Кононов Олег
Комментарии (13)
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vka1970
1572371078
Это заметно.Особенно после того что он со Спартаком сделал.))
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Plyash
1572371407
Лёша, он просто обязан тебя усыновить за такие слова.
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Stavropolets
1572374790
По игре в Спартаке это было видно
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IVANRUS777
1572375428
Он два слова связать не мог, какой он психолог, если постоянно какую то ересь не́с.
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Диктор
1572377389
Пусть свою психологию проводит с кем то другим.
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subbotaspartak
1572405692
У нас в поликлиниках специалистов не хватает, А Спартак (Краснодар и пр.) в футбол играют.
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paracetamol
1572414881
Кононов – сильный психолог. Может психологически сломать любую команду, которую возглавляет.
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yurdin
1572424127
Хватит подкалывать, Алексей Татаев! После спартаковских посиделок на нём лица не было. Ему бы восстановиться. Побыть наедине с собою, природой или психолога б хорошего поиметь, чтоб уверенность вернуть. А он мятежный просит бури - ПАОК его благодарит ;-) (но это пока)))
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алдан2014
1572425648
Ты Лёша,мал и глуп,и не видал больших...психологов короче
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