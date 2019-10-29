Защитник молодежной сборной России Татаев: «Кононов – сильный психолог»

Защитник «Млады Болеслав» и молодежной сборной России Алексей Татаев поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.

«Я был очень удивлeн тем, сколько он мне, 16-17-летнему парню, уделяет внимания. Кононов терпеливо объяснял, как играть, в спаррингах ставил в пару с Гранквистом, Страндбергом.

Олег Георгиевич говорил: «Будешь четвeртым центральным защитником. Будешь работать – будешь играть». Кто бы что сейчас ни говорил, Кононов – сильный психолог. Ему не нужно было орать, чтобы его услышали. Всегда подбирал нужные слова», – отметил Татаев.