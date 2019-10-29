Защитник молодежной сборной России Татаев: «Кононов – сильный психолог»

Защитник «Млады Болеслав» и молодежной сборной России Алексей Татаев поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.
«Я был очень удивлeн тем, сколько он мне, 16-17-летнему парню, уделяет внимания. Кононов терпеливо объяснял, как играть, в спаррингах ставил в пару с Гранквистом, Страндбергом.
Олег Георгиевич говорил: «Будешь четвeртым центральным защитником. Будешь работать – будешь играть». Кто бы что сейчас ни говорил, Кононов – сильный психолог. Ему не нужно было орать, чтобы его услышали. Всегда подбирал нужные слова», – отметил Татаев.
- Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 годы.
- Татаев является воспитанником «Краснодара» и играет за «Младу» на правах аренды, срок которой истекает 31 декабря этого года.
Источник: «Чемпионат»