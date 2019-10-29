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    Защитник молодежной сборной России Татаев: «Кононов – сильный психолог»

    Защитник «Млады Болеслав» и молодежной сборной России Алексей Татаев поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.

    «Я был очень удивлeн тем, сколько он мне, 16-17-летнему парню, уделяет внимания. Кононов терпеливо объяснял, как играть, в спаррингах ставил в пару с Гранквистом, Страндбергом.

    Олег Георгиевич говорил: «Будешь четвeртым центральным защитником. Будешь работать – будешь играть». Кто бы что сейчас ни говорил, Кононов – сильный психолог. Ему не нужно было орать, чтобы его услышали. Всегда подбирал нужные слова», – отметил Татаев.

    • Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 годы.
    • Татаев является воспитанником «Краснодара» и играет за «Младу» на правах аренды, срок которой истекает 31 декабря этого года.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.10.2019 20:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3922

      paracetamol 1 час назад

      Кононов – сильный психолог. Может психологически сломать любую команду, которую возглавляет.

      0
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      Рейтинг: +4526

      subbotaspartak 4 часа назад

      У нас в поликлиниках специалистов не хватает,
      А Спартак (Краснодар и пр.) в футбол играют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8700

      Диктор 11 часов назад

      Пусть свою психологию проводит с кем то другим.

      0
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      Рейтинг: +181

      Patriot58 12 часов назад

      еще бы и на психиатра подучился...

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      Рейтинг: +1003

      IVANRUS777 12 часов назад

      Он два слова связать не мог, какой он психолог, если постоянно какую то ересь не́с.

      0
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      Рейтинг: +75

      johnny983 > IVANRUS777 11 часов назад

      Слова - плохой перевод с оригинала.

      0
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      Рейтинг: +1041

      Stavropolets 12 часов назад

      По игре в Спартаке это было видно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1502

      Alekxei Z. 12 часов назад

      После работы в Спартакео Кононове уже можно не вспоминать.
      Насмотрелись и наслушались...

      0
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      Рейтинг: +490

      playsh 13 часов назад

      Лёша, он просто обязан тебя усыновить за такие слова.

      1
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      Рейтинг: +9362

      vka1970 13 часов назад

      Это заметно.Особенно после того что он со Спартаком сделал.))

      4
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      Рейтинг: +18518

      VVM1964 > vka1970 13 часов назад

      Так ведь помимо психолога нам прежде всего нужен был ТРЕНЕР , а вот про то какой он тренер здесь ни слова - " мертвый " тренер , а как говорится - "о покойниках либо хорошо , либо н и ч е г о "

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