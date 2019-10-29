Тарасов: «Я не люблю геев, и что? Я не гомофоб, а нормальный мужик»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к сексуальным меньшинствам.

– Я был в Грозном, когда там только война закончилась. Мне было страшно. И сейчас прилетаем – супер. Что, нет?

– Преследование геев в Грозном тоже нормально? Говорят, что они там особо не выживают.

– Я тоже не люблю геев. И что? Выживают не выживают, я не знаю. Наверное, для кого-то это нормально.

– Ты гомофоб?

– Не гомофоб, но как-то так. Не люблю. Со мной, может, и бывали в компании такие люди, но они сразу понимали, что эту тему не нужно затрагивать и обсуждать. Я не гомофоб. Я нормальный мужик, – сказал Тарасов.

32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.

1 июля истек срок его контракта с «Локо».

Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»