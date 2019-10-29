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    Тарасов: «Я не люблю геев, и что? Я не гомофоб, а нормальный мужик»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к сексуальным меньшинствам.

    – Я был в Грозном, когда там только война закончилась. Мне было страшно. И сейчас прилетаем – супер. Что, нет?

    – Преследование геев в Грозном тоже нормально? Говорят, что они там особо не выживают.

    – Я тоже не люблю геев. И что? Выживают не выживают, я не знаю. Наверное, для кого-то это нормально.

    – Ты гомофоб?

    – Не гомофоб, но как-то так. Не люблю. Со мной, может, и бывали в компании такие люди, но они сразу понимали, что эту тему не нужно затрагивать и обсуждать. Я не гомофоб. Я нормальный мужик, – сказал Тарасов.

    • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
    • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».

    Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

    Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»

    Источник: YouTube-канал «Всему Головин»

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    29.10.2019 15:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +514

      Давид59 12 часов назад

      Гомофоб - это человек, который не любит геев. Так что выражение "Я не люблю геев, но я не гомофоб" лишено всякой логики. А ещё страшно, что ему говорят про людей, которые не выживают, а он говорит, что кому-то это нормально. Что нормально? Не выжить?

      0
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      Рейтинг: +427

      --Сергей-- > Давид59 9 часов назад

      Гомофобия – это страх присутствия гомосексуалистов в обществе. Страх! А он говорит о не любви. Если геи в обществе не выпячивают свою натуру, то пускай живут спокойно.

      0
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      Рейтинг: +49

      Санчес65 12 часов назад

      Тарасов не любит зенит? Да ладно...

      0
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      Рейтинг: +216

      Ссппааррттаакк 13 часов назад

      Походу Тарасов гей .Зачем тогда это интервью ?

      0
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      Рейтинг: +47

      Gennadey > Ссппааррттаакк 1 час назад

      Походу Головин гей.Зачем задавать такие вопросы?

      0
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      Рейтинг: +894

      Decorhome 14 часов назад

      Мужик это здорово

      1
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      Рейтинг: +361

      alarm 17 часов назад

      в спартаке тоже визжат, что якобы не любят - а потом признают легендой клуба дезеува.

      0
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      Рейтинг: +47

      Gennadey > alarm 59 минут назад

      Его никто не признавал легендой. О нем даже не вспоминают

      0
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      Рейтинг: +1860

      Борат 18 часов назад

      в думу пойдёшь, полюбишь и сам им станешь)))
      вот умора!

      5
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      ...
      Рейтинг: +5410

      Антибиотик > Борат 13 часов назад

      А ты со знанием дела видимо говоришь. В принципе, по твоим комментам и так понятно, что ты глиномес. Я, как и Тарасов, тоже таких, как ты терпеть не могу.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +500

      evgevg13 18 часов назад

      денег дадут- полюбит

      5
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