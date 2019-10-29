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  • Тарасов: «Я не люблю геев, и что? Я не гомофоб, а нормальный мужик»

Тарасов: «Я не люблю геев, и что? Я не гомофоб, а нормальный мужик»

29 октября 2019, 15:23
9

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к сексуальным меньшинствам.

– Я был в Грозном, когда там только война закончилась. Мне было страшно. И сейчас прилетаем – супер. Что, нет?

– Преследование геев в Грозном тоже нормально? Говорят, что они там особо не выживают.

– Я тоже не люблю геев. И что? Выживают не выживают, я не знаю. Наверное, для кого-то это нормально.

– Ты гомофоб?

– Не гомофоб, но как-то так. Не люблю. Со мной, может, и бывали в компании такие люди, но они сразу понимали, что эту тему не нужно затрагивать и обсуждать. Я не гомофоб. Я нормальный мужик, – сказал Тарасов.

  • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
  • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».

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Источник: YouTube-канал «Всему Головин»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (9)
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evgevg13
1572354665
денег дадут- полюбит
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Decorhome
1572366682
Мужик это здорово
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Ссппааррттаакк
1572371735
Походу Тарасов гей .Зачем тогда это интервью ?
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Санчес65
1572375040
Тарасов не любит зенит? Да ладно...
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Давид59
1572375831
Гомофоб - это человек, который не любит геев. Так что выражение "Я не люблю геев, но я не гомофоб" лишено всякой логики. А ещё страшно, что ему говорят про людей, которые не выживают, а он говорит, что кому-то это нормально. Что нормально? Не выжить?
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