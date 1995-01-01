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    Тарасов: «С ума схожу без футбола. Готов поехать в Катар»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что хочет побыстрее найти новый клуб.

    Тарасов сообщил, что тренируется с «Динамо» для поддержания формы.

    «Не разговаривал с «Динамо» по поводу контракта. Я вообще бесплатно тренируюсь, мне ничего не надо.

    Сил много, здоровье есть, мотивация зашкаливает. Смотрю игры и меня изнутри прет. Дайте мне выйти на поле. Пусть кто-то возьмет меня и поверит. Такие мысли, реально разрывает. С ума схожу без футбола.

    До операции были варианты из арабских стран, но из-за травмы все ушло до зимы. Ближе к декабрю вернусь к разговорам и буду ждать, кто в меня поверит. Да, готов поехать в Катар, не боюсь перемен.

    Была заинтересованность, подходили к стадии переговоров, но мы говорили и произошла травма в последнем матче за «Локомотив» и все сошло на нет», – сказал Тарасов.

    • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
    • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».

    Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

    Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»

    Источник: YouTube-канал «Всему Головин»

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1902

      diadushka 21 минуту назад

      ты же патриот, любящий царя! Зачем тебе загнивающий Катар? Еще скажи, не дай Бог, в гейропу захотел во всякие бездуховные Барселоны, Ювентусы, Баварии и т.д.???
      Играй в Луче или Ска-Хабаровске, так же патриотичнее будет!

      2
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      Рейтинг: +3090

      САДЫЧОК > diadushka 8 минут назад

      Вот , вся гниль его . На словах одно -а хочет в Катар !

      1
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      Рейтинг: +3090

      САДЫЧОК 23 минуты назад

      Как , хорошо , что эту деревяшку никуда не берут !

      2
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      Рейтинг: +2029

      Ruryu 24 минуты назад

      На бомбардире сегодня,день петросянии?? Хочешь играть? Обратись в Тамбов,Енисей,Балтику... а то,сразу за Катар вспомнил-чтоб нолей побольше было..

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      Рейтинг: +1249

      Фанат Рубина 30 минут назад

      давай в казань, нам нужен опорник...

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