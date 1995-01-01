Тарасов: «С ума схожу без футбола. Готов поехать в Катар»

ты же патриот, любящий царя! Зачем тебе загнивающий Катар? Еще скажи, не дай Бог, в гейропу захотел во всякие бездуховные Барселоны, Ювентусы, Баварии и т.д.???
Играй в Луче или Ска-Хабаровске, так же патриотичнее будет!
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что хочет побыстрее найти новый клуб.
Тарасов сообщил, что тренируется с «Динамо» для поддержания формы.
«Не разговаривал с «Динамо» по поводу контракта. Я вообще бесплатно тренируюсь, мне ничего не надо.
Сил много, здоровье есть, мотивация зашкаливает. Смотрю игры и меня изнутри прет. Дайте мне выйти на поле. Пусть кто-то возьмет меня и поверит. Такие мысли, реально разрывает. С ума схожу без футбола.
До операции были варианты из арабских стран, но из-за травмы все ушло до зимы. Ближе к декабрю вернусь к разговорам и буду ждать, кто в меня поверит. Да, готов поехать в Катар, не боюсь перемен.
Была заинтересованность, подходили к стадии переговоров, но мы говорили и произошла травма в последнем матче за «Локомотив» и все сошло на нет», – сказал Тарасов.
- 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
- 1 июля истек срок его контракта с «Локо».
Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»
Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»