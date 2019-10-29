Тарасов: «С ума схожу без футбола. Готов поехать в Катар»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что хочет побыстрее найти новый клуб.

Тарасов сообщил, что тренируется с «Динамо» для поддержания формы.

«Не разговаривал с «Динамо» по поводу контракта. Я вообще бесплатно тренируюсь, мне ничего не надо.

Сил много, здоровье есть, мотивация зашкаливает. Смотрю игры и меня изнутри прет. Дайте мне выйти на поле. Пусть кто-то возьмет меня и поверит. Такие мысли, реально разрывает. С ума схожу без футбола.

До операции были варианты из арабских стран, но из-за травмы все ушло до зимы. Ближе к декабрю вернусь к разговорам и буду ждать, кто в меня поверит. Да, готов поехать в Катар, не боюсь перемен.

Была заинтересованность, подходили к стадии переговоров, но мы говорили и произошла травма в последнем матче за «Локомотив» и все сошло на нет», – сказал Тарасов.

32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.

1 июля истек срок его контракта с «Локо».

Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»