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Тарасов: «С ума схожу без футбола. Готов поехать в Катар»

29 октября 2019, 14:30
12

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что хочет побыстрее найти новый клуб.

Тарасов сообщил, что тренируется с «Динамо» для поддержания формы.

«Не разговаривал с «Динамо» по поводу контракта. Я вообще бесплатно тренируюсь, мне ничего не надо.

Сил много, здоровье есть, мотивация зашкаливает. Смотрю игры и меня изнутри прет. Дайте мне выйти на поле. Пусть кто-то возьмет меня и поверит. Такие мысли, реально разрывает. С ума схожу без футбола.

До операции были варианты из арабских стран, но из-за травмы все ушло до зимы. Ближе к декабрю вернусь к разговорам и буду ждать, кто в меня поверит. Да, готов поехать в Катар, не боюсь перемен.

Была заинтересованность, подходили к стадии переговоров, но мы говорили и произошла травма в последнем матче за «Локомотив» и все сошло на нет», – сказал Тарасов.

  • 32-летний Тарасов сейчас находится в статусе свободного агента.
  • 1 июля истек срок его контракта с «Локо».

Тарасов: «Я уважаю и поддерживаю Путина. Зачем мне его критиковать?»

Тарасов – о Госдуме: «Мне интересно это, попробовать себя в чем-то другом. Тренером я, наверное, не буду»

Источник: YouTube-канал «Всему Головин»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Тарасов Дмитрий
Комментарии (12)
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Ruryu
1572349023
На бомбардире сегодня,день петросянии?? Хочешь играть? Обратись в Тамбов,Енисей,Балтику... а то,сразу за Катар вспомнил-чтоб нолей побольше было..
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САДЫЧОК
1572349092
Как , хорошо , что эту деревяшку никуда не берут !
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diadushka
1572349240
ты же патриот, любящий царя! Зачем тебе загнивающий Катар? Еще скажи, не дай Бог, в гейропу захотел во всякие бездуховные Барселоны, Ювентусы, Баварии и т.д.??? Играй в Луче или Ска-Хабаровске, так же патриотичнее будет!
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evgevg13
1572354619
на- хрен никому не нужен
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lipatov32
1572355629
Ты и в Катаре нах не нужен никому!)))
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Plyash
1572357568
Ты подумай получше,может ты уже сошёл с ума,но не осознал ещё, не привык?
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Mister_Tomsk
1572358898
в катар и я бы поехал))))))))))
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Garrincha58
1572361434
«С ума схожу без футбола. Готов поехать в Катар»,но в Думу лучше и выгодней
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Plyash
1572362913
С ума сходит тот,кто его имеет.
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88serega88
1572555775
иди в Томь!!!!! откуда пришел!!! шланг))
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