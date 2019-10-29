The Guardian: «Интер» хочет бесплатно подписать Вертонгена

«Интер» рассчитывает следующим летом усилиться защитником «Тоттенхэма» Яном Вертонгеном.
По информации The Guardian, миланский клуб хочет подписать бельгийца, когда истечет его контракт с лондонцами.
«Интер» пытался купить футболиста, но «Тоттенхэм» отказался с ним расставаться, поэтому теперь итальянцы ждут пока он станет свободным агентом.
- 32-летний Вертонген выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.
- Игрок провел 294 матча, забил 12 голов и сделал шесть ассистов.
- Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.
Источник: The Guardian