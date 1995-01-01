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    The Guardian: «Интер» хочет бесплатно подписать Вертонгена

    «Интер» рассчитывает следующим летом усилиться защитником «Тоттенхэма» Яном Вертонгеном.

    По информации The Guardian, миланский клуб хочет подписать бельгийца, когда истечет его контракт с лондонцами.

    «Интер» пытался купить футболиста, но «Тоттенхэм» отказался с ним расставаться, поэтому теперь итальянцы ждут пока он станет свободным агентом.

    • 32-летний Вертонген выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.
    • Игрок провел 294 матча, забил 12 голов и сделал шесть ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

    Источник: The Guardian

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