The Guardian: «Интер» хочет бесплатно подписать Вертонгена

«Интер» рассчитывает следующим летом усилиться защитником «Тоттенхэма» Яном Вертонгеном.

По информации The Guardian, миланский клуб хочет подписать бельгийца, когда истечет его контракт с лондонцами.

«Интер» пытался купить футболиста, но «Тоттенхэм» отказался с ним расставаться, поэтому теперь итальянцы ждут пока он станет свободным агентом.