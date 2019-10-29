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The Guardian: «Интер» хочет бесплатно подписать Вертонгена

29 октября 2019, 11:16

«Интер» рассчитывает следующим летом усилиться защитником «Тоттенхэма» Яном Вертонгеном.

По информации The Guardian, миланский клуб хочет подписать бельгийца, когда истечет его контракт с лондонцами.

«Интер» пытался купить футболиста, но «Тоттенхэм» отказался с ним расставаться, поэтому теперь итальянцы ждут пока он станет свободным агентом.

  • 32-летний Вертонген выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.
  • Игрок провел 294 матча, забил 12 голов и сделал шесть ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 22 миллиона евро.

Источник: The Guardian
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Тоттенхэм Вертонген Ян
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