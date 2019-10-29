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    Карпин: «Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, может выйти на матч немотивированным»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порассуждал на тему мотивации футболистов перед матчами.

    «Дополнительная мотивация может быть против Карпина, может быть против Дзюбы, может быть против кого угодно, это их проблемы. Они так должны играть всегда, именно с точки зрения мотивации – выходить мотивированным на каждую игру, чтобы бороться на сто процентов. Это проблемы, я считаю, игроков.

    Если какой-то игрок не выходит на матч мотивированным, это проблема не тренера. Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, на самое главное мероприятие, к которому он готовится всю неделю, может выйти немотивированным. Мне это никто не может объяснить. Как такое может быть в принципе? Если ты немотивированный, значит, не играй.

    Слово «мотиватор» для меня звучит смешно. Психолог лучше звучит и правильнее. Давайте так: что значит «мотивация»? Смотивировать футболиста, который получает миллионы евро, чтобы он вышел на игру и принес победу? Это звучит смешно, согласитесь. Ему за это платят деньги – за то, чтобы он выиграл, а не за то, чтобы он тренировался. Тренироваться и я могу до сих пор. Играть не могу, а тренироваться могу. Чтобы смотивировать игрока обыграть другую команду, для этого нужен мотиватор? Это смешно», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

    • В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» набрал 29 очков в 14 турах.
    • Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту».
    • 50-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.

    Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно»

    Карпин: «Приятно работать в «Ростове»: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии36
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      Рейтинг: +8754

      DeStar 1 час назад

      Правильно сказал. Мотивация может быть . 1 - ради денег, 2 - ради трофея ( поэтому на финал какого нибудь кубка и мотивировать не нужно, игроки сами мотивируют себя, а не тренер их. 3 - ради клуба? ну точно нет. И выходит что хрен а не мотивация. Даже условные двойные премиальные за победу над принципиальным соперником будет бОльшей мотивацией чем слова тренера. Даже с учетом того ,что у игроков зп лям евро в год, а им предложили за победу на 50 тыщ евро больше, копейки - а ведь работает зачастую! так что игроки ради денег готовы на все) как и все люди конечно)

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      Рейтинг: +1727

      Snek 2 часа назад

      Наверное речь идёт не о мотивации, а о настрое.
      Тренер должен настроить игроков так, чтобы все их внутренние, домашние и душевные проблемы не вышли вместе с ними на матч, чтобы игроки думали только о матче на поле и целиком и полностью выполняли установки выкладываясь на все 100.
      Мотивация? Я думаю на такое уровне она не нужна. Мотивацией может послужит любой конкурент, который хочет получить твоё место в основе, твою зарплату и любовь болельщиков, да и в общем-то почти в любой команде конкуренция больше, чем мотивация.

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      Рейтинг: +2029

      Ruryu > Snek 36 минут назад

      А что значит,тренер должен настроить? По-моему,когда выходишь на какое-нибудь состязание то желаешь выиграть и быть лучше,чем соперник. Вспомните игры во дворе,на секциях... конечно,во взрослой жизни чуточку по другому-в ней,за любимое дело,ещё и денег платят.. поэтому,что не говори,а Карпин в данном вопросе прав!

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      Рейтинг: +3882

      Владислав Vlad > Ruryu 1 минуту назад

      У футболиста может произойти в семье что угодно. Жена с другом спит, дети на соседа похожи и т.п.
      Вот здесь и нужен настрой. Этим занимается тренер, что бы футболист думал только об игре.

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      Рейтинг: +516

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Платить нужно поменьше.

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      Рейтинг: +3091

      polt 2 часа назад

      Открытие сделал. Давно известно, что очень многие футболисты получают не заслуженные бабки, достаточно иметь контракт. И не важно , выкладываешься
      ты на поле или сидишь на скамейке. Платить по результату , вот и вся мотивация. Когда нибудь это дойдет до футбольных функционеров? Вряд ли , ведь они тоже кормятся за счет бешенных зарплат наших супер-футболеров, уровень игры которых даже близко с мировым не поставить.

      0
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      Рейтинг: +4850

      ilichkadr 2 часа назад

      Валера, дурака-то не включай. Контракт всему голова. Жопу могут рвать исключительно иностранцы, ибо приехали играть в Россию не на всю оставшуюся жизнь.

      -2
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      Рейтинг: +4850

      ilichkadr > ilichkadr 1 час назад

      Для особо одаренных минусовщиков поясняю, что мотивация это прежде всего СТИМУЛ. Есть стимул значит есть мотивация. У иностранцев есть стимул вернуться в Европу, престижный клуб, а у нашего Ваньки стимул один - длительный контракт и хорошая в нем зарплата. Дабы заработать себе на всю оставшуюся жизнь. Вот и вся психология.

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      Рейтинг: +11073

      Garrincha58 2 часа назад

      если бы у нас в России платили так же как в Сербии или Ховатии то наши игрочишки бы стремились уехать в другие страны, а не держались за свой паспорт и маменькины юбки и сборная я уверен была бы на порядок сильней как в Бельгии например все игроки играют в сильных чемпионатах и результат совершенно иной чем у нас и мотивация тоже

      0
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      Рейтинг: +886

      Decorhome 2 часа назад

      Все верно

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      Рейтинг: +11073

      Garrincha58 2 часа назад

      в этом и что он получает миллионы и нет мотивации а если бы он получал по факту то и рвал бы и метал на поле всех подряд выиграли получите столько забил гол столько забил три в тройне больше тоже и вратарь сухой получи бонус пропустил пять получи меньше то есть сдельщина но конечно должен быть и оклад но не большой а то подпишут миллионные контракты и валяют дурака или делают видимость

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      Рейтинг: +123

      Sterh 3 часа назад

      А что объяснять-то? Если он выйдет и сыграет в пол-ноги - у него в жизни ничего не поменяется.
      Если я буду плохо выполнять свою работу - меня могут оштрафовать, могут уволить. И у меня резко изменится уровень жизни.
      А у них уровень жизни не изменится.
      Все очевидно, Валера.

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      Рейтинг: +4850

      ilichkadr > Sterh 2 часа назад

      Надо сделать, чтобы у зарплата менялась в зависимости от результата. Работяга получает исключительно за результат, а не за бег трусцой на футбольном поле. Надо посадить футболеров на оклад (средняя з/п по региону), остальное бонусы (победа, ничья и т.п.). Проиграл 4 игры в месяц -получи голый оклад и радуйся жизни. Ничего не возможного в жизни нет.

      0
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      Рейтинг: +8754

      DeStar > ilichkadr 1 час назад

      да я тоже об этом подумал, что было бы не плохо платить, например , только за победы. Вот взять команду где зп , допустим, у кажлого лям в год сейчас. евро. Со след сезона говоришь, за каждую победу, каждый получит 50 тыщ евро, за ничью 10 тыщ, за проигрыш 0.В сезоне 30 туров, максимум игроки могут выжать 30*50 тыщ - 1.5 ляма, но ведь все знают, что такого не может быть, вот и выйдет, что условный зенит выиграет 20 матчей из 30, и каждый получит по ляму за победы, и за ничьи что-то. Вполне логично, чем слабее клуб, тем меньше там зп, ибо побед меньше, и у всех есть стремление стараться и переходить в клубы повыше, где побед больше и соответственно зп. НО! Есть одно ОГРОМНОЕ НО против такой схемы оплаты. Просто представь, что будет происходит в команде, после того , как все 10 игроков, будут пихать на своего партнера за ошибку? вратарей начнут в прямо смысле слова бить, защитников тоже, и так далее. Начнет срачь, хаос, а поверь, любовь к деньгам сильна, и каждые ошибки будут восприниматься другими игроками как полная жесть, потому такой схеме не бывать.

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      Рейтинг: +496

      Кузьмич на трибуне 3 часа назад

      А что не понятного, мотивация нужна до подписания контракта. Потом уже мотивация отходит на второй план. В голове уже тараканы растаскивают всю предпологаемую зарплату по барам , ночным клубам, по Карибам и Анталиям. Если бы была система штрафов, пришел на тренировку послу бурной ночи, а его отстранили , за вчерашний вечерний приём на грудь, и в зарплатной ведомости прогул с нарушеним спортивного режима , а следом и штраф на приличную сумму, вот тогда бы была мотивация и ответственность. А так,,,, гарантированная зарплата и пофих мороз.

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