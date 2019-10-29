Карпин: «Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, может выйти на матч немотивированным»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порассуждал на тему мотивации футболистов перед матчами.

«Дополнительная мотивация может быть против Карпина, может быть против Дзюбы, может быть против кого угодно, это их проблемы. Они так должны играть всегда, именно с точки зрения мотивации – выходить мотивированным на каждую игру, чтобы бороться на сто процентов. Это проблемы, я считаю, игроков.

Если какой-то игрок не выходит на матч мотивированным, это проблема не тренера. Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, на самое главное мероприятие, к которому он готовится всю неделю, может выйти немотивированным. Мне это никто не может объяснить. Как такое может быть в принципе? Если ты немотивированный, значит, не играй.

Слово «мотиватор» для меня звучит смешно. Психолог лучше звучит и правильнее. Давайте так: что значит «мотивация»? Смотивировать футболиста, который получает миллионы евро, чтобы он вышел на игру и принес победу? Это звучит смешно, согласитесь. Ему за это платят деньги – за то, чтобы он выиграл, а не за то, чтобы он тренировался. Тренироваться и я могу до сих пор. Играть не могу, а тренироваться могу. Чтобы смотивировать игрока обыграть другую команду, для этого нужен мотиватор? Это смешно», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» набрал 29 очков в 14 турах.

Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту».

50-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.

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