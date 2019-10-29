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  • Карпин: «Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, может выйти на матч немотивированным»

Карпин: «Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, может выйти на матч немотивированным»

29 октября 2019, 09:45
42

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порассуждал на тему мотивации футболистов перед матчами.

«Дополнительная мотивация может быть против Карпина, может быть против Дзюбы, может быть против кого угодно, это их проблемы. Они так должны играть всегда, именно с точки зрения мотивации – выходить мотивированным на каждую игру, чтобы бороться на сто процентов. Это проблемы, я считаю, игроков.

Если какой-то игрок не выходит на матч мотивированным, это проблема не тренера. Я не понимаю, как футболист, зарабатывающий такие деньги, на самое главное мероприятие, к которому он готовится всю неделю, может выйти немотивированным. Мне это никто не может объяснить. Как такое может быть в принципе? Если ты немотивированный, значит, не играй.

Слово «мотиватор» для меня звучит смешно. Психолог лучше звучит и правильнее. Давайте так: что значит «мотивация»? Смотивировать футболиста, который получает миллионы евро, чтобы он вышел на игру и принес победу? Это звучит смешно, согласитесь. Ему за это платят деньги – за то, чтобы он выиграл, а не за то, чтобы он тренировался. Тренироваться и я могу до сих пор. Играть не могу, а тренироваться могу. Чтобы смотивировать игрока обыграть другую команду, для этого нужен мотиватор? Это смешно», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

  • В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» набрал 29 очков в 14 турах.
  • Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту».
  • 50-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.

Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно»

Карпин: «Приятно работать в «Ростове»: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (42)
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Давид59
1572331976
Так оно в России всегда было пределом мечтаний - заработать побольше, приложив усилий поменьше.
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paracetamol
1572332026
Я согласен с Валерой. Слишком много развелось тунеядцев в футболе.
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evgevg13
1572332744
Карпин как всегда прав
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Я - легенда
1572333952
Валер, я тоже не понимаю ))
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Сармат Ростов
1572336621
Золотые слова!!! Согласен с каждым словом!!!
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Кузьмич на трибуне
1572339454
А что не понятного, мотивация нужна до подписания контракта. Потом уже мотивация отходит на второй план. В голове уже тараканы растаскивают всю предпологаемую зарплату по барам , ночным клубам, по Карибам и Анталиям. Если бы была система штрафов, пришел на тренировку послу бурной ночи, а его отстранили , за вчерашний вечерний приём на грудь, и в зарплатной ведомости прогул с нарушеним спортивного режима , а следом и штраф на приличную сумму, вот тогда бы была мотивация и ответственность. А так,,,, гарантированная зарплата и пофих мороз.
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Decorhome
1572340452
Все верно
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ilichkadr
1572340705
Валера, дурака-то не включай. Контракт всему голова. Жопу могут рвать исключительно иностранцы, ибо приехали играть в Россию не на всю оставшуюся жизнь.
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polt
1572341262
Открытие сделал. Давно известно, что очень многие футболисты получают не заслуженные бабки, достаточно иметь контракт. И не важно , выкладываешься ты на поле или сидишь на скамейке. Платить по результату , вот и вся мотивация. Когда нибудь это дойдет до футбольных функционеров? Вряд ли , ведь они тоже кормятся за счет бешенных зарплат наших супер-футболеров, уровень игры которых даже близко с мировым не поставить.
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general.lizyukov
1572350478
Кто ж тебе не давал мотивироваться? Ты сам-то всегда бился от свистка до свистка? Вот эта вот ваша гнилая сущность сейчас и вылезает. Вы тогда со своим письмом вылезли, и своё мировоззрения молодежи прививаете.
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