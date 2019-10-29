Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к разговорам, что донская команда является претендентом на чемпионство в РПЛ.

«Чемпионская гонка или не чемпионская – это досужие разговоры журналистов, болельщиков. Говорить, что «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно, как по мне. Разговор вообще не об этом.

Футболисты читают и смотрят в таблицу, к сожалению, отсюда и такие результаты, как с «Зенитом» (поражение 1:6 – примечание «Бомбардира»). С этим связано многое. Я считаю, знаю и понимаю, что нам пока рано думать о чемпионской гонке. В тот момент, когда мы об этом подумали, получилось то, что получилось с «Зенитом».

Мы обыкновенная команда. Когда все заряжены и делают на 150% – тогда, может быть, и то не факт, мы можем добиться и побороться», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на «России 24».