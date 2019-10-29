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  • Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно»

Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно»

29 октября 2019, 06:17
23

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к разговорам, что донская команда является претендентом на чемпионство в РПЛ.

«Чемпионская гонка или не чемпионская – это досужие разговоры журналистов, болельщиков. Говорить, что «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно, как по мне. Разговор вообще не об этом.

Футболисты читают и смотрят в таблицу, к сожалению, отсюда и такие результаты, как с «Зенитом» (поражение 1:6 – примечание «Бомбардира»). С этим связано многое. Я считаю, знаю и понимаю, что нам пока рано думать о чемпионской гонке. В тот момент, когда мы об этом подумали, получилось то, что получилось с «Зенитом».

Мы обыкновенная команда. Когда все заряжены и делают на 150% – тогда, может быть, и то не факт, мы можем добиться и побороться», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

  • «Ростов» в 14 турах РПЛ набрал 29 очков.
  • Команда Карпина занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (23)
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mihail200606
1572323792
Хорош мотиватор.. Вдул так Вдул..
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woyser
1572323924
Адекватно смотрит на вещи. Ну и не много лукавит))
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Mister_Tomsk
1572325372
Молодец Карпуша)
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serppion
1572325566
100% - это всё на что ты способен, отданное до последней капельки. 150% - это чушь! Валерик, что у тебя по арифметике было?
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dredan
1572327748
Чем то слова Раньери напоминает когда он с Лестером АПЛ выигрывал)
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Stavropolets
1572328010
Льстит сам себе
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nominum
1572329530
Валера прав. Как ни крути, на сегодня Зенит и Локомотив сильнее. Ростову надо бороться за зону еврокубков. А то все обрадовались, мол Ростов чемпионы, а нас Зенит опустил.
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FanatSerj
1572330916
правильно говорит, погодите пусть зимнее трансферное окно пройдет, а то в прошлом году тоже борзо начали пока в перерыве между кругами, пол команды не раскупили.
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Кузьмич на трибуне
1572338759
Прав #Валераверим, прав. Не о чемпионстве нужно думать , а том как в следующем туре победить. Как только начинаешь примерять корону, сразу наступает затяжрой спад. Яркий пример тому- Краснодар. После победы над Порту их вознесли выше крыши, а к Шапи уже примеряли золотую бутсу и золотой мяч. А потом холодный душ и многократное эхо обидных поражений в Е.К. в К.Р.и потери очков в Ч.Р. с командами нижней части турнирной таблицы.
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_Marqella_
1572362846
Всем смешно, не только Валере....)) 1-6 наверное вспомнил...))
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