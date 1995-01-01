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    Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к разговорам, что донская команда является претендентом на чемпионство в РПЛ.

    «Чемпионская гонка или не чемпионская – это досужие разговоры журналистов, болельщиков. Говорить, что «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно, как по мне. Разговор вообще не об этом.

    Футболисты читают и смотрят в таблицу, к сожалению, отсюда и такие результаты, как с «Зенитом» (поражение 1:6 – примечание «Бомбардира»). С этим связано многое. Я считаю, знаю и понимаю, что нам пока рано думать о чемпионской гонке. В тот момент, когда мы об этом подумали, получилось то, что получилось с «Зенитом».

    Мы обыкновенная команда. Когда все заряжены и делают на 150% – тогда, может быть, и то не факт, мы можем добиться и побороться», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

    • «Ростов» в 14 турах РПЛ набрал 29 очков.
    • Команда Карпина занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту».

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 06:17
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1549

      Axe111 19 минут назад

      Не быть чемпионами пока есть газовик,конюшня и т.д. финансовый ресурс просто огромный

      0
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      Рейтинг: +496

      Кузьмич на трибуне 3 часа назад

      Прав #Валераверим, прав. Не о чемпионстве нужно думать , а том как в следующем туре победить. Как только начинаешь примерять корону, сразу наступает затяжрой спад. Яркий пример тому- Краснодар. После победы над Порту их вознесли выше крыши, а к Шапи уже примеряли золотую бутсу и золотой мяч. А потом холодный душ и многократное эхо обидных поражений в Е.К. в К.Р.и потери очков в Ч.Р. с командами нижней части турнирной таблицы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      Decorhome 3 часа назад

      лукавишь Валера

      0
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      Рейтинг: +67

      Kl0dus 3 часа назад

      Это он у Раньери подслушал

      0
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      Рейтинг: +6323

      FanatSerj 5 часов назад

      правильно говорит, погодите пусть зимнее трансферное окно пройдет, а то в прошлом году тоже борзо начали пока в перерыве между кругами, пол команды не раскупили.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11073

      Garrincha58 5 часов назад

      бла бла бла вообще не о чём вот когда останется весной туров 7-8 тогда и можно говорить кто есть ху и это относится ко всем командам

      2
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      ...
      Рейтинг: +10079

      vladimir-7 > Garrincha58 5 часов назад

      Не 7-8, а 2-3 тура.

      3
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      Рейтинг: +3913

      paracetamol 5 часов назад

      Валер, не прибедняйся, за медальки-то борешься!

      0
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      Рейтинг: +10079

      vladimir-7 > paracetamol 5 часов назад

      Он хотел сказать: вот сейчас бы закончился чемпионат и
      порядок.

      1
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      Рейтинг: +500

      Давид59 5 часов назад

      Ребята, перед матчами с Локо, ЦСКА и Краснодаром пожалуйста в таблицу не гдядите

      1
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      Рейтинг: +63

      nominum 5 часов назад

      Валера прав. Как ни крути, на сегодня Зенит и Локомотив сильнее. Ростову надо бороться за зону еврокубков. А то все обрадовались, мол Ростов чемпионы, а нас Зенит опустил.

      4
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      Рейтинг: +4523

      subbotaspartak 6 часов назад

      По ходу Валера мутит,
      А сам крутит...

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