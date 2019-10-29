Карпин: «Приятно работать в «Ростове»: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем будущем в донском клубе.

«У меня еще три года по контракту с «Ростовом». Меня сюда пригласили, мы начали планомерное и постепенное движение. Что-то есть, правда, пока не знаю, в какую сторону. Меня все устраивает в «Ростове».

Прекрасные руководители, у нас правильные взаимоотношения, каждый своим делом занимается: президент, спортивный директор, тренер. Мы гребем в одной лодке в одну сторону, все вместе. Приятно здесь работать: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» набрал 29 очков в 14 турах.

Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту».

50-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.

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