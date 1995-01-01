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    Карпин: «Приятно работать в «Ростове»: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем будущем в донском клубе.

    «У меня еще три года по контракту с «Ростовом». Меня сюда пригласили, мы начали планомерное и постепенное движение. Что-то есть, правда, пока не знаю, в какую сторону. Меня все устраивает в «Ростове».

    Прекрасные руководители, у нас правильные взаимоотношения, каждый своим делом занимается: президент, спортивный директор, тренер. Мы гребем в одной лодке в одну сторону, все вместе. Приятно здесь работать: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

    • В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» набрал 29 очков в 14 турах.
    • Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту».
    • 50-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.

    Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6277

      derrik2000 33 минуты назад

      Валера!
      Желаю тебе лет 20 УСПЕШНО рулить в "Ростове"!
      Только не возвращайся в Спартак!

      0
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      Рейтинг: +2817

      vgarakh 1 час назад

      Гребите, только не так, как раб на галере.

      0
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      Рейтинг: +3091

      polt 2 часа назад

      Приятно читать. Удачи .

      1
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      Рейтинг: +886

      Decorhome 3 часа назад

      Карпин и Ростов нашли друг друга

      1
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      Рейтинг: +10079

      vladimir-7 5 часов назад

      Карпин решил не отставать от Тедеско.

      1
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      Рейтинг: +37111

      ROSTOV SUPER 6 часов назад

      Валера красава , у нас славный город , славные люди и в клубе нет дерьма !

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