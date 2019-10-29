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  • Карпин: «Приятно работать в «Ростове»: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше»

Карпин: «Приятно работать в «Ростове»: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше»

29 октября 2019, 08:18
13

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем будущем в донском клубе.

«У меня еще три года по контракту с «Ростовом». Меня сюда пригласили, мы начали планомерное и постепенное движение. Что-то есть, правда, пока не знаю, в какую сторону. Меня все устраивает в «Ростове».

Прекрасные руководители, у нас правильные взаимоотношения, каждый своим делом занимается: президент, спортивный директор, тренер. Мы гребем в одной лодке в одну сторону, все вместе. Приятно здесь работать: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

  • В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» набрал 29 очков в 14 турах.
  • Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая только «Зениту».
  • 50-летний Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.

Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (13)
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ROSTOV SUPER
1572327510
Валера красава , у нас славный город , славные люди и в клубе нет дерьма !
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vladimir-7
1572330385
Карпин решил не отставать от Тедеско.
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Decorhome
1572338029
Карпин и Ростов нашли друг друга
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polt
1572341601
Приятно читать. Удачи .
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vgarakh
1572345360
Гребите, только не так, как раб на галере.
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derrik2000
1572348414
Валера! Желаю тебе лет 20 УСПЕШНО рулить в "Ростове"! Только не возвращайся в Спартак!
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Урия Гип 1
1572361588
6:1... Forever
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Krossmen73
1572366178
Отрадно видеть что дела у Валеры идут в положительном ключе.Есть возможность реализовать себя как тренера,расти вместе с командой,добиваться результата.Главное чтобы сохранялся костяк команды,не было тотальных распродаж игроков.Иначе о победах будет можно только мечтать...Ну а провальные игры случаются с абсолютно каждым.Главное вынести из поражения нужные и полезные для себя и команды выводы.Удачи Карпин и Ростов!!!
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