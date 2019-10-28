Роналду: «Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах»

Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил желание играть только в важных матчах. Футболист выступает в Италии с прошлого года.
«Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах – за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Такие встречи меня мотивируют. Люблю выступать под давлением. Но нужно показывать профессионализм, уважать семью и клуб», – сказал Роналду France Football.
- «Ювентус» купил Роналду в 2018 году более чем за 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне Серии А португалец провел семь матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии.
Источник: France Football