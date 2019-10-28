Роналду: «Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах»

Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил желание играть только в важных матчах. Футболист выступает в Италии с прошлого года.

«Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах – за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Такие встречи меня мотивируют. Люблю выступать под давлением. Но нужно показывать профессионализм, уважать семью и клуб», – сказал Роналду France Football.