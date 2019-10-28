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    Роналду: «Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах»

    Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил желание играть только в важных матчах. Футболист выступает в Италии с прошлого года.

    «Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах – за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Такие встречи меня мотивируют. Люблю выступать под давлением. Но нужно показывать профессионализм, уважать семью и клуб», – сказал Роналду France Football.

    • «Ювентус» купил Роналду в 2018 году более чем за 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Серии А португалец провел семь матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
    • «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии.

    Источник: France Football

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    28.10.2019 19:37
    Комментарии8
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      Рейтинг: +123

      Sterh 2 часа назад

      Здрасьте. Чемпионство в Италии - никто не отменял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Karpathian 6 часов назад

      мудацкие слова, вроде перестал быть Кристиной Аналду и вот опять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Я - легенда 16 часов назад

      Совсем уже зажрался.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +744

      petr69 16 часов назад

      и тока в финальных матчах

      1
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      Рейтинг: +31

      Great Tartaria 16 часов назад

      Роналду побьет рекорд Камерунца, который в 42 года нашему физруку на ЧМ забил ?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Rey-25 18 часов назад

      Заголовок как всегда кликбейтный
      А смысл статьи совершенно иной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      FENIX-SL 18 часов назад

      лучший!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Dark_Soul > FENIX-SL 15 часов назад

      В задницу его поцеловать не забудь)

      -1
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