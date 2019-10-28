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Роналду: «Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах»

28 октября 2019, 19:37
8

Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил желание играть только в важных матчах. Футболист выступает в Италии с прошлого года.

«Будь моя воля, я бы играл только в важных матчах – за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Такие встречи меня мотивируют. Люблю выступать под давлением. Но нужно показывать профессионализм, уважать семью и клуб», – сказал Роналду France Football.

  • «Ювентус» купил Роналду в 2018 году более чем за 100 миллионов евро.
  • В текущем сезоне Серии А португалец провел семь матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
  • «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии.

Источник: France Football
Италия. Серия А Португалия. Примейра Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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Rey-25
1572283834
Заголовок как всегда кликбейтный А смысл статьи совершенно иной
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Great Tartaria
1572290266
Роналду побьет рекорд Камерунца, который в 42 года нашему физруку на ЧМ забил ?)))
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petr69
1572290426
и тока в финальных матчах
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Я - легенда
1572292383
Совсем уже зажрался.
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Karpathian
1572327835
мудацкие слова, вроде перестал быть Кристиной Аналду и вот опять
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Sterh
1572339783
Здрасьте. Чемпионство в Италии - никто не отменял.
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vingor
1572368463
И то если только забивать.
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