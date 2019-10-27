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Акинфеев вышел на матч с «Динамо» в кепке

27 октября 2019, 17:47
7

В эти минуты проходит матч 14 тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Вратарь хозяев Игорь Акинфеев вышел на игру в кепке.

На прошлой неделе исполнилось бы 90 лет бывшему голкиперу «Динамо» Льву Яшину. Он всегда выступал в кепке, похожей на ту, в которой на «ВЭБ Арене» появился Акинфеев.

  • Яшин всю карьеру провел в «Динамо», как и Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
  • Динамовец – чемпион Европы, победитель Олимпийских игр.
  • Главное достижение в карьере Акинфеева – победа в Кубке УЕФА.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер E:\insides\
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Акинфеев Игорь Яшин Лев
Комментарии (7)
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lek!
1572188623
Выйти одно , сыграть бы ещё ))
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Мудакам
1572189661
Респект! Игорь - молодец!Единственный, кто хоть как-то в 21-м веке может называться наследником ЯШИНА!
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evgevg13
1572190661
очнулся...
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saf05
1572190828
Какая кепка, ему сомбреро и на отдых
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fhnv
1572199927
Акинфеев ,так то ещё бронзовый призёр евро
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