Акинфеев вышел на матч с «Динамо» в кепке

В эти минуты проходит матч 14 тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Вратарь хозяев Игорь Акинфеев вышел на игру в кепке.

На прошлой неделе исполнилось бы 90 лет бывшему голкиперу «Динамо» Льву Яшину. Он всегда выступал в кепке, похожей на ту, в которой на «ВЭБ Арене» появился Акинфеев.

Яшин всю карьеру провел в «Динамо», как и Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.

Динамовец – чемпион Европы, победитель Олимпийских игр.

Главное достижение в карьере Акинфеева – победа в Кубке УЕФА.