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    Акинфеев вышел на матч с «Динамо» в кепке

    В эти минуты проходит матч 14 тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Вратарь хозяев Игорь Акинфеев вышел на игру в кепке.

    На прошлой неделе исполнилось бы 90 лет бывшему голкиперу «Динамо» Льву Яшину. Он всегда выступал в кепке, похожей на ту, в которой на «ВЭБ Арене» появился Акинфеев.

    • Яшин всю карьеру провел в «Динамо», как и Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Динамовец – чемпион Европы, победитель Олимпийских игр.
    • Главное достижение в карьере Акинфеева – победа в Кубке УЕФА.

    Источник: твиттер E:\insides\

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    27.10.2019 17:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +457

      fhnv 17 часов назад

      Акинфеев ,так то ещё бронзовый призёр евро

      2
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      Рейтинг: +8221

      cska-62 > fhnv 17 часов назад

      Верно подмечено!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      saf05 20 часов назад

      Какая кепка, ему сомбреро и на отдых

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +472

      evgevg13 20 часов назад

      очнулся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Мудакам 20 часов назад

      Респект! Игорь - молодец!Единственный, кто хоть как-то в 21-м веке может называться наследником ЯШИНА!

      2
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      Рейтинг: +1184

      lek! 21 час назад

      Выйти одно , сыграть бы ещё ))

      2
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      Рейтинг: +1541

      general.lizyukov > lek! 15 часов назад

      А Яшин не пропускал, что ли?

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