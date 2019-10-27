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    Карпин – о победе над «Сочи»: «Очень понравилась реакция команды и болельщиков на поражение от «Зенита»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил исход матча 14 тура РПЛ против «Сочи» (2:0). В предыдущей своей игре ростовчане крупно уступили «Зениту» (1:6).

    — «Ростову» было сложно готовиться к «Сочи» после поражения от «Зенита»?

    — С одной стороны сложно, с другой — отношение футболистов на этой неделе было другим. Все хотели себя показать, поэтому я не поменял состав, чтобы у каждого был шанс реабилитироваться. Мне очень понравилась реакция команды и болельщиков на поражение. Благодарен за поддержку.

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    27.10.2019 01:11
    Комментарии13
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      Рейтинг: +13

      Nadym 27 октября, 14:06

      Хорошая работа Картина в Ростове.Клуб и тренер нашли друг друга.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14627

      DOCTOR PENALTY 27 октября, 12:55

      Эх, Валера-Валера!... Как же тебя не хватает в Спартаке... А Ростов просто обязан взять медали! *****

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +480

      Ростов рулит. 27 октября, 12:34

      Как всегда был на стадионе. Первый тайм отличный, в конце хороший гол. Второй тайм в начале немного провалили, спасибо Бабурину, спасал от гола. Потом собрались и вырвали победу. Ждём поездку в Краснодар. Удачи нам ребята.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      playsh 27 октября, 11:52

      Всякое бывает.Но команда Карпина достойна уважения прежде всего своей игрой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1727

      SIRIUS 2002 27 октября, 11:47

      Молодцы. Настоящие мужики.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3889

      paracetamol 27 октября, 10:16

      Зениту надо показывать, чтобы вам нравилось все больше и больше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1090

      Bozigit 27 октября, 10:12

      Радует что в нашем чемпионате появляется здоровая конкуренция московским командам и питерскому клубу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3889

      paracetamol > Bozigit 27 октября, 10:17

      Морковские клупы скоро будут конкурировать в ФНЛ.

      -3
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      Рейтинг: +196

      Play 27 октября, 09:18

      От Газпрома 1 получили, у Газпрома 2 взяли мини реванш, ну тоже неплохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1424

      Александ1982 27 октября, 08:08

      ВАЛЕРА удачи!!! покажи всем !!

      3
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      Рейтинг: +7555

      alex1951 27 октября, 07:26

      Говорят,что иногда встряска или шоковая терапия просто необходима .
      Видать у Карпуши и Со это и произошло....Холодный душ ,так сказать)))

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