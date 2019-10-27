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  • Карпин – о победе над «Сочи»: «Очень понравилась реакция команды и болельщиков на поражение от «Зенита»

Карпин – о победе над «Сочи»: «Очень понравилась реакция команды и болельщиков на поражение от «Зенита»

27 октября 2019, 01:11
13

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил исход матча 14 тура РПЛ против «Сочи» (2:0). В предыдущей своей игре ростовчане крупно уступили «Зениту» (1:6).

— «Ростову» было сложно готовиться к «Сочи» после поражения от «Зенита»?

— С одной стороны сложно, с другой — отношение футболистов на этой неделе было другим. Все хотели себя показать, поэтому я не поменял состав, чтобы у каждого был шанс реабилитироваться. Мне очень понравилась реакция команды и болельщиков на поражение. Благодарен за поддержку.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Сочи Карпин Валерий
Комментарии (13)
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GoLenaStop
1572139878
Росстельмаш! Мы когда-то вместе прошли 13-й тур с нехорошим настроем и с брезгливым отношением к судейству... Мужики!!! С возвращением! Спасибо за игру. Ростсельмаш!
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alex1951
1572150372
Говорят,что иногда встряска или шоковая терапия просто необходима . Видать у Карпуши и Со это и произошло....Холодный душ ,так сказать)))
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Александ1982
1572152899
ВАЛЕРА удачи!!! покажи всем !!
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Bozigit
1572160369
Радует что в нашем чемпионате появляется здоровая конкуренция московским командам и питерскому клубу.
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paracetamol
1572160614
Зениту надо показывать, чтобы вам нравилось все больше и больше.
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SIRIUS 2002
1572166031
Молодцы. Настоящие мужики.
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Plyash
1572166346
Всякое бывает.Но команда Карпина достойна уважения прежде всего своей игрой.
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Ростов рулит.
1572168850
Как всегда был на стадионе. Первый тайм отличный, в конце хороший гол. Второй тайм в начале немного провалили, спасибо Бабурину, спасал от гола. Потом собрались и вырвали победу. Ждём поездку в Краснодар. Удачи нам ребята.
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DOCTOR PENALTY
1572170146
Эх, Валера-Валера!... Как же тебя не хватает в Спартаке... А Ростов просто обязан взять медали! *****
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Nadym
1572174378
Хорошая работа Картина в Ростове.Клуб и тренер нашли друг друга.
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