Карпин – о победе над «Сочи»: «Очень понравилась реакция команды и болельщиков на поражение от «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил исход матча 14 тура РПЛ против «Сочи» (2:0). В предыдущей своей игре ростовчане крупно уступили «Зениту» (1:6).

— «Ростову» было сложно готовиться к «Сочи» после поражения от «Зенита»?

— С одной стороны сложно, с другой — отношение футболистов на этой неделе было другим. Все хотели себя показать, поэтому я не поменял состав, чтобы у каждого был шанс реабилитироваться. Мне очень понравилась реакция команды и болельщиков на поражение. Благодарен за поддержку.