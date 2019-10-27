Карпин – о победе над «Сочи»: «Очень понравилась реакция команды и болельщиков на поражение от «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил исход матча 14 тура РПЛ против «Сочи» (2:0). В предыдущей своей игре ростовчане крупно уступили «Зениту» (1:6).
— «Ростову» было сложно готовиться к «Сочи» после поражения от «Зенита»?
— С одной стороны сложно, с другой — отношение футболистов на этой неделе было другим. Все хотели себя показать, поэтому я не поменял состав, чтобы у каждого был шанс реабилитироваться. Мне очень понравилась реакция команды и болельщиков на поражение. Благодарен за поддержку.
- Лучшим игроком матча с «Сочи» признали Романа Еременко.
- «Ростов» только ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.
- Следующий соперник южан – «Краснодар» (3 ноября).
Источник: официальный сайт «Ростова»