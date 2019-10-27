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  • AS: «Барселона» не планирует продлевать контракт с Вальверде, его заменит Куман

AS: «Барселона» не планирует продлевать контракт с Вальверде, его заменит Куман

27 октября 2019, 00:30
14

В следующем году истекает контракт главного тренера Эрнесто Вальверде с «Барселоной». Как пишет AS, каталонцы не планируют его продлевать (вне зависимости от результатов) и в клуб придет новый специалист.

Главным кандидатом считается тренер сборной Голландии Рональд Куман, бывший футболист «Барселоны». Его нынешний контракт дает возможность в 2020 году уйти в каталонский клуб.

  • Куман возглавляет сборную Голландии с февраля 2018 года.
  • Контракт 56-летнего специалиста с голландской национальной командой рассчитан до декабря 2022 года.
  • «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.

Источник: AS
Испания. Примера Голландия. Эредивизие Барселона Нидерланды Вальверде Эрнесто Куман Рональд
Комментарии (14)
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dinar7777dinar
1572127404
Отлично
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Павел Буре
1572127938
надо было назначать до вальверде, ну хоть через 3 года прозрели. Месси ведь не молодеет.
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gor77
1572150719
Если это не слухи, что больше похоже на правду, то очень хороший пример - как клубу двигаться вперёд! В статье также написано и другое. Вальверде как Гвардиола тоже выиграл чемпионата(3 раза), но у него нет "короны Лиги чемпионов". И ещё. "Все дороги к его наследию ведут Барсу к Рональду Куману. Хотя сезон 2020–21, вероятно, будет переходным периодом из-за президентских выборов, голландец готов воспользоваться уникальной возможностью и вывести блауграну вперед. Герой Уэмбли и бывший тренер Валенсии, Саутгемптона и Эвертона, среди прочих, подписали серию статей об освобождении с голландской федерацией, которые позволят ему подписать контракт с каталонскими гигантами после Евро-2020."
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"Локо" в атаке
1572154090
Ошиблась Барса с Вальверде
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Bozigit
1572161280
Барса нужны перемены
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portero
1572169726
Ну наконец-то, не тянет он никак.
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tilvan
1572170391
Верните Херардо Мартинеса!
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Mister_Tomsk
1572170722
Надо было Динара им приглашать! _))))))))))))
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zigbert
1572196815
Для Барселоны игра в Примере не показатель.Нужна победа в ЛЧ.
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OBOLEV
1572352751
Не думаю что с Куманом будет сильно лучше ;)
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