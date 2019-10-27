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    AS: «Барселона» не планирует продлевать контракт с Вальверде, его заменит Куман

    В следующем году истекает контракт главного тренера Эрнесто Вальверде с «Барселоной». Как пишет AS, каталонцы не планируют его продлевать (вне зависимости от результатов) и в клуб придет новый специалист.

    Главным кандидатом считается тренер сборной Голландии Рональд Куман, бывший футболист «Барселоны». Его нынешний контракт дает возможность в 2020 году уйти в каталонский клуб.

    • Куман возглавляет сборную Голландии с февраля 2018 года.
    • Контракт 56-летнего специалиста с голландской национальной командой рассчитан до декабря 2022 года.
    • «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.

    Источник: AS

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    27.10.2019 00:30
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +74286

      zigbert 18 часов назад

      Для Барселоны игра в Примере не показатель.Нужна победа в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +830

      Mister_Tomsk 27 октября, 13:05

      Надо было Динара им приглашать! _))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      tilvan 27 октября, 12:59

      Верните Херардо Мартинеса!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34570

      portero 27 октября, 12:48

      Ну наконец-то, не тянет он никак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1090

      Bozigit 27 октября, 10:28

      Барса нужны перемены

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4329

      ivan-football-fan > Bozigit 15 часов назад

      ПЕРЕМЕНЫ!++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4329

      ivan-football-fan 27 октября, 10:08

      С отставкой Вальверде не спешат... Продлевать контракт с ним тоже не будут. Назначать Кумана не спешат. Не факт ещё, что назначат именно его....
      О чём всё это?
      А вот о чём: тренер в Барсе - нуль!)))
      Мы знаем имя того, кого все слушают))) Он в игре - есть результат, нет его и результата не будет)))
      Бедная бедная Барса... ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА ЖИЗНЕННЫХ СИЛ МЕССИ ИСТОНЧАЕТСЯ.... Скоро мы станем свидетелями футбольного фиаско 25-летия: Месси - последний из ТОЙ БАРСЫ... А руководство ПРОДОЛЖАЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТАЮЩИЙ МИФ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Dosya85 > ivan-football-fan 27 октября, 11:17

      Зря ты так о месси. Просто ему с командой не повезло))) он же не виноват что он особенный а кругом бездари)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +520

      solodealer > Dosya85 22 часа назад

      Да я НЕ О МЕССИ, я - О БАРСЕ! Дай ему бог! Он - чудо наше и мы счастливы жить с ним его видеть! Жаль Барсу, которая ВСЁ НА НЕГО ПОСТАВИЛА!++

      0
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      Рейтинг: +34

      "Локо" в атаке 27 октября, 08:28

      Ошиблась Барса с Вальверде

      1
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      Рейтинг: +1180

      gor77 27 октября, 07:31

      Если это не слухи, что больше похоже на правду, то очень хороший пример - как клубу двигаться вперёд!
      В статье также написано и другое.
      Вальверде как Гвардиола тоже выиграл чемпионата(3 раза), но у него нет "короны Лиги чемпионов".
      И ещё.
      "Все дороги к его наследию ведут Барсу к Рональду Куману. Хотя сезон 2020–21, вероятно, будет переходным периодом из-за президентских выборов, голландец готов воспользоваться уникальной возможностью и вывести блауграну вперед. Герой Уэмбли и бывший тренер Валенсии, Саутгемптона и Эвертона, среди прочих, подписали серию статей об освобождении с голландской федерацией, которые позволят ему подписать контракт с каталонскими гигантами после Евро-2020."

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      Рейтинг: +1163

      Павел Буре 27 октября, 01:12

      надо было назначать до вальверде, ну хоть через 3 года прозрели. Месси ведь не молодеет.

      1
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      Рейтинг: +3541

      dinar7777dinar 27 октября, 01:03

      Отлично

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      Рейтинг: +152

      Dosya85 > dinar7777dinar 27 октября, 11:18

      Быть 2й валенсией?)))

      1
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