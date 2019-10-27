AS: «Барселона» не планирует продлевать контракт с Вальверде, его заменит Куман

В следующем году истекает контракт главного тренера Эрнесто Вальверде с «Барселоной». Как пишет AS, каталонцы не планируют его продлевать (вне зависимости от результатов) и в клуб придет новый специалист.
Главным кандидатом считается тренер сборной Голландии Рональд Куман, бывший футболист «Барселоны». Его нынешний контракт дает возможность в 2020 году уйти в каталонский клуб.
- Куман возглавляет сборную Голландии с февраля 2018 года.
- Контракт 56-летнего специалиста с голландской национальной командой рассчитан до декабря 2022 года.
- «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.
Источник: AS