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    Спортивный директор сборной Голландии: «У Кумана есть пункт в контракте о возможном переходе в «Барселону»

    Спортивный директор сборной Голландии Нико-Ян Хугма рассказал о пункте в контракте главного тренера национальной команды Рональда Кумана, согласно которому специалист может перейти на работу в «Барселону» в 2020 году.

    «У Кумана есть пункт в контракте, по которому он может после Евро-2020 уйти на работу главным тренером в «Барселону». Для этого каталонский клуб должен будет заплатить соответствующую сумму компенсации», – сказал Хугма в эфире Fox Sports.

    • Куман возглавляет сборную Голландии с февраля 2018 года.
    • Контракт 56-летнего специалиста с голландской национальной командой рассчитан до декабря 2022 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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