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  • Спортивный директор сборной Голландии: «У Кумана есть пункт в контракте о возможном переходе в «Барселону»

Спортивный директор сборной Голландии: «У Кумана есть пункт в контракте о возможном переходе в «Барселону»

20 октября 2019, 14:45
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Спортивный директор сборной Голландии Нико-Ян Хугма рассказал о пункте в контракте главного тренера национальной команды Рональда Кумана, согласно которому специалист может перейти на работу в «Барселону» в 2020 году.

«У Кумана есть пункт в контракте, по которому он может после Евро-2020 уйти на работу главным тренером в «Барселону». Для этого каталонский клуб должен будет заплатить соответствующую сумму компенсации», – сказал Хугма в эфире Fox Sports.

  • Куман возглавляет сборную Голландии с февраля 2018 года.
  • Контракт 56-летнего специалиста с голландской национальной командой рассчитан до декабря 2022 года.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Отбор ЧЕ-2020 Нидерланды Барселона Куман Рональд
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