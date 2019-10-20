Спортивный директор сборной Голландии: «У Кумана есть пункт в контракте о возможном переходе в «Барселону»

Спортивный директор сборной Голландии Нико-Ян Хугма рассказал о пункте в контракте главного тренера национальной команды Рональда Кумана, согласно которому специалист может перейти на работу в «Барселону» в 2020 году.

«У Кумана есть пункт в контракте, по которому он может после Евро-2020 уйти на работу главным тренером в «Барселону». Для этого каталонский клуб должен будет заплатить соответствующую сумму компенсации», – сказал Хугма в эфире Fox Sports.