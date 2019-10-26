РПЛ. «Ростов» обыграл «Сочи» и вернулся в лидеры чемпионата

В матче 14-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Сочи». На счету Романа Еременко – дубль.
Команда Валерия Карпина с 29 очками догнала лидирующие «Зенит» и «Локомотив». «Сочи» – 13-й с 13-ю баллами.
Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур
Голы: 1:0 – Еременко, 41; 2:0 – Еременко, 79.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 76), Байрамян (Зайнутдинов, 63), Еременко, Попов, Хаджикадунич, Норманн (Глебов, 76), Шомуродов.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Калугин, Мевля, Померко, Бурмистров (Бахтияров, 86), Цаллагов (Полоз, 76), Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Заболотный (Карапетян, 71).
Предупреждения: Попов, 88; Глебов, 90 – нет.
Источник: Бомбардир.ру