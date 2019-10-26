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  • РПЛ. «Ростов» обыграл «Сочи» и вернулся в лидеры чемпионата

РПЛ. «Ростов» обыграл «Сочи» и вернулся в лидеры чемпионата

26 октября 2019, 20:54
61

В матче 14-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Сочи». На счету Романа Еременко – дубль.

Команда Валерия Карпина с 29 очками догнала лидирующие «Зенит» и «Локомотив». «Сочи» – 13-й с 13-ю баллами.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Ростов – Сочи – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Еременко, 41; 2:0 – Еременко, 79.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 76), Байрамян (Зайнутдинов, 63), Еременко, Попов, Хаджикадунич, Норманн (Глебов, 76), Шомуродов.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Калугин, Мевля, Померко, Бурмистров (Бахтияров, 86), Цаллагов (Полоз, 76), Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Заболотный (Карапетян, 71).

Предупреждения: Попов, 88; Глебов, 90 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи
Комментарии (61)
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portero
1572112564
Ростов с победой!
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slavа0508
1572112685
Ростов с победой!!!!Молодцы держите удар не расклеились после крупного поражения,,,,,,
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Muboraksho
1572112686
С победой Ростов.
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Чец
1572112990
Ростов с победой! Кубань с вами, рады вашим успехам!
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MaxRnD
1572113135
Нас с победой ! Джанаев, как Великая Китайская стена. Лучший вратарь первого круга РПЛ. Сослан, Баварию помним ...
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spartakuz
1572113231
С победой, Ростов!
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Муруал
1572113636
Поздравляю Ростов с победой! Приятно видеть региональную команду в лидерах. Будет здорово,если две южные команды Ростов и Краснодар станут призёрами чемпионата!
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shurik45
1572114027
Болельщиков Ростова с Победой! Всегда верил в Рому ,настоящий профессионал.
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kazak161
1572114229
ГУЛЯЙ РОСТОВ! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!
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VVM1964
1572114270
Ростов с ПОБЕДОЙ ! Всегда говорил , что расставаться с Еременко было ошибкой , не зря его Каррера хотел видеть в составе , да видно Конону было виднее ((((( . Еще раз с победой - Валера ВЕРИМ !!! )
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