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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Сочи» и вернулся в лидеры чемпионата

    В матче 14-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Сочи». На счету Романа Еременко – дубль.

    Команда Валерия Карпина с 29 очками догнала лидирующие «Зенит» и «Локомотив». «Сочи» – 13-й с 13-ю баллами.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Ростов – Сочи – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Еременко, 41; 2:0 – Еременко, 79.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 76), Байрамян (Зайнутдинов, 63), Еременко, Попов, Хаджикадунич, Норманн (Глебов, 76), Шомуродов.

    «Сочи»: Джанаев, Юрганов, Калугин, Мевля, Померко, Бурмистров (Бахтияров, 86), Цаллагов (Полоз, 76), Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Заболотный (Карапетян, 71).

    Предупреждения: Попов, 88; Глебов, 90 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2019 20:54
    Комментарии80
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      Рейтинг: +128

      Oldtrafford83 27 октября, 08:34

      Ростов с победой,Ерёма передал всем привет))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5423

      GoLenaStop 27 октября, 04:42

      Ага!
      Намедни Ростсельмаш выезжал "на покосить газон" в Питере, но напоролся на грубо выставленную газовую трубу...
      Бог судья - тем судьям!
      Ростовчане косилочку свою подточили , а вот труба всеми дырками прогудела на всю уеропу.
      Пасиба, Ростсельмаш, хорошему сочинскому вратарю два гола забили! Нам бы такого в запас...
      Хи!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 27 октября, 00:36

      Егор Бабурин молодец, не растерялся после 6 в прошлом туре, сегодня нормально отстоял.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1093

      B.G. 27 октября, 00:20

      Матч не смотрел...Ростовских с победой! Смотрю, Рома рулит....дубль )

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      Сенситив 27 октября, 00:15

      бац! карпы пляжников на глубину - хре нак!!
      а грузом - два мяча, чтоб всплыли, как-то так...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      anjaneri 26 октября, 23:51

      Сочанавты помогают многим клубам...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +889

      DMитрий 26 октября, 22:49

      Вот когда пишут заголовок, хоть немного задумываются? Ну откуда лидер? Или теперь команда из любого места в тройке является лидером!!!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4298

      3a zenit 26 октября, 22:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      судьи убивают Ростов хнык хнык пудель поной как Зенит всё купил...ах тут всё норм когда победили?

      -7
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      ...
      Рейтинг: +2964

      Yurok161 > 3a zenit 26 октября, 22:54

      У вас врачей нет в городе?

      5
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      ...
      Рейтинг: +5423

      GoLenaStop > 3a zenit 27 октября, 04:45

      Чё там в ЛЧ? Зеня, кукареку!

      4
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      ...
      Рейтинг: +13

      Nadym > 3a zenit 27 октября, 14:18

      Если уж пишешь всякую х..ню,так пиши хотя бы грамотно.Невозможно читать!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4298

      3a zenit > Nadym 22 часа назад

      yt xbnfq

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33

      ola1a 26 октября, 22:38

      Нужно обязательно в окончании сезона 2 регионам быть в призерах, просто уже поднадоела столичная гегемония :) Ростов, Краснодар только вперед)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +74286

      zigbert 26 октября, 22:26

      Ростов с победой!!! Она была необходима для самоутверждения после обидного поражения.

      7
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      ...
      Рейтинг: +3868

      sochi-2013 > zigbert 26 октября, 22:41

      Это, как после пендаля от ровесника, пойти в садик и навалять малышне.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2964

      Yurok161 > sochi-2013 26 октября, 22:53

      Ладно тебе...Вы тоже не малышня.У вас Ростов-2016.У вас щас крепкая команда.

      3
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      ...
      Рейтинг: +6999

      Вомбат > sochi-2013 26 октября, 22:56

      Какая же это малышня? По стоимости состава Сочи немногим хуже. Правда форвардов там нет, кроме болотного Зе, который раз в год забивает красивый гол, а в остальное время играет роль предмета меблировки. А так вроде бы вполне себе команда.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5423

      GoLenaStop > sochi-2013 27 октября, 04:48

      за меня сказал Yurok161.
      С ув. всем вам!

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      ...
      Рейтинг: +108

      человек просто > sochi-2013 27 октября, 07:59

      Богатое прошлое .

      1
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      Рейтинг: +3868

      sochi-2013 > Yurok161 27 октября, 08:33

      Есть в Сочи один дядька, и тот вчера не мог играть.

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