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Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
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Ростов - Сочи

26.10.2019, Суббота, 19:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 14 тур Ростов - Сочи
Товарищеские матчи 2013

3 марта, воскресенье 21:00 Ростов 1:0 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 26 октября 2019, 19:51

    Ростову удачи!!!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 26 октября 2019, 16:55

    Сочи необходимо выигрывать потому, что Арсенал Т. и Оренбург свои
    матчи выиграют.

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