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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Сочи
Ростов - Сочи: обзор матча 26 октября 2019
Ростов
26.10.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
41'
Р. Еременко
79'
Р. Еременко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Сочи
Желтая карточка
Д. Глебов
90'
+1
Желтая карточка
И. Попов
88'
87'
Замена
А. Бахтияров
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
Д. Глебов
️️️️
М. Норманн
86'
ГОЛ! 2:0!
Р. Еременко
79'
76'
Замена
Д. Полоз
️️️️
И. Цаллагов
Замена
А. Саплинов
️️️️
А. Ионов
75'
71'
Замена
А. Карапетян
️️️️
А. Заболотный
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Х. Байрамян
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Еременко
Пас отдал
А. Ионов
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
14
Эльдор Шомуродов
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
46
Денис Попов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
55
Александр Саплинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Сочи
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
4-1-2-2
14
Шомуродов
23
Чернов
6
Хаджикадунич
78
Чистяков
34
Козлов
17
Норманн
26
Еременко
71
Попов
19
Байрамян
11
Ионов
4-2-1-2-1
35
Джанаев
32
Мевля
44
Калугин
20
Юрганов
3
Набиуллин
15
Цаллагов
20
Померко
16
Нобоа
18
Бурмистров
77
Мостовой
91
Заболотный
17
Норманн
15
Глебов
15
Глебов
17
Норманн
19
Байрамян
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
19
Байрамян
11
Ионов
55
Саплинов
55
Саплинов
11
Ионов
18
Бурмистров
17
Бахтияров
17
Бахтияров
18
Бурмистров
15
Цаллагов
7
Полоз
7
Полоз
15
Цаллагов
91
Заболотный
87
Карапетян
87
Карапетян
91
Заболотный
Остались в запасе
Ростов
Сочи
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
46
Денис Попов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
46
Денис Попов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Ростов - Сочи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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