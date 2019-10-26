Давид Луис – о критике: «Если взять мои цифры, мою статистику, я выиграл больше, чем другие»

Защитник «Арсенала» Давид Луис высказался о критике в свой адрес.

«Хейтеры? Все люди смотрят футбол, переживают за свои клубы и обсуждают их.

В Англии я выиграл все. Во Франции и Португалии тоже. Я предпочитаю пас на обострение, чтобы моя команда забила. Если я сделаю обычный пас, то это не принесет никакой пользы. Это не про меня. Я хочу играть и выигрывать. Репутация? Люди могут говорить все, что они хотят. Я уважаю их, но, если взять мои цифры, мою статистику, я выиграл больше, чем другие.

Мой стиль – не прятаться. За карьеру я сталкивался со многими ребятами, у которых не было индивидуальности. Они избегают риска, не хотят ошибиться с мячом. Они боятся играть в футбол», – сказал бразилец.