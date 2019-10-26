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    Давид Луис – о критике: «Если взять мои цифры, мою статистику, я выиграл больше, чем другие»

    Защитник «Арсенала» Давид Луис высказался о критике в свой адрес.

    «Хейтеры? Все люди смотрят футбол, переживают за свои клубы и обсуждают их.

    В Англии я выиграл все. Во Франции и Португалии тоже. Я предпочитаю пас на обострение, чтобы моя команда забила. Если я сделаю обычный пас, то это не принесет никакой пользы. Это не про меня. Я хочу играть и выигрывать. Репутация? Люди могут говорить все, что они хотят. Я уважаю их, но, если взять мои цифры, мою статистику, я выиграл больше, чем другие.

    Мой стиль – не прятаться. За карьеру я сталкивался со многими ребятами, у которых не было индивидуальности. Они избегают риска, не хотят ошибиться с мячом. Они боятся играть в футбол», – сказал бразилец.

    • Летом защитник перешел из «Челси» в «Арсенал».
    • Давид Луис один раз выигрывал чемпионат Англии, дважды – Лигу 1 и один раз – чемпионат Португалии.
    • В составе «Челси» бразилец побеждал в Лиге чемпионов и дважды – в Лиге Европы.

    Источник: Sky Sports

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    26.10.2019 20:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +587

      Санёк 17 26 октября, 21:39

      Кудрявый почему ты там оказался....

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    • ...
      Рейтинг: +101

      Пикап96 26 октября, 21:24

      Если бы за счет тебя выигрывали....

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