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  • Давид Луис – о критике: «Если взять мои цифры, мою статистику, я выиграл больше, чем другие»

Давид Луис – о критике: «Если взять мои цифры, мою статистику, я выиграл больше, чем другие»

26 октября 2019, 20:24
2

Защитник «Арсенала» Давид Луис высказался о критике в свой адрес.

«Хейтеры? Все люди смотрят футбол, переживают за свои клубы и обсуждают их.

В Англии я выиграл все. Во Франции и Португалии тоже. Я предпочитаю пас на обострение, чтобы моя команда забила. Если я сделаю обычный пас, то это не принесет никакой пользы. Это не про меня. Я хочу играть и выигрывать. Репутация? Люди могут говорить все, что они хотят. Я уважаю их, но, если взять мои цифры, мою статистику, я выиграл больше, чем другие.

Мой стиль – не прятаться. За карьеру я сталкивался со многими ребятами, у которых не было индивидуальности. Они избегают риска, не хотят ошибиться с мячом. Они боятся играть в футбол», – сказал бразилец.

  • Летом защитник перешел из «Челси» в «Арсенал».
  • Давид Луис один раз выигрывал чемпионат Англии, дважды – Лигу 1 и один раз – чемпионат Португалии.
  • В составе «Челси» бразилец побеждал в Лиге чемпионов и дважды – в Лиге Европы.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Арсенал Луис Давид
Комментарии (2)
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Пикап96
1572114271
Если бы за счет тебя выигрывали....
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Санёк 17
1572115150
Кудрявый почему ты там оказался....
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