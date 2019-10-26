Бывший тренер вратарей «Спартака»: «Кононов – прекрасный тренер, и то, что делали фанаты – большая ошибка»

Качество работы тренера Спартака больше завист от работы судейства. Хорошо судили , ставили пенальти- хороший тренер. Не смог тренер договориться с судейсвом - плохой тренер. А факт того что последний чемпионский титул Спартака- это заслугу судейства болельщики никогда не признают.
Бывший тренер вратарей «Спартака» Даниэл Тудор считает бывшего главного тренера команды Олега Кононова прекрасным тренером, не заслужившего подобного отношения со стороны болельщиков московского клуба.
«Во время матча с «Оренбургом» (1:2) я не понимал, что кричали болельщики, был полностью сконцентрирован на игре. Уже после посмотрел на ютубе что там было.
Моe мнение: кто-то должен был это остановить. Это ненормально. Кононов – прекрасный тренер, и то, что делали фанаты – большая ошибка. Так не должно быть. «Спартак» – большой европейский клуб с потрясающей армией болельщиков. Они не должны поступать так со своим тренером», – отметил Тудор.
- Кононов ушел в отставку из «Спартака» после поражения в матче с «Оренбургом».
- Новым главным тренером «Спартака» стал Доменико Тедеско.