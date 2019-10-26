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  • Бывший тренер вратарей «Спартака»: «Кононов – прекрасный тренер, и то, что делали фанаты – большая ошибка»

Бывший тренер вратарей «Спартака»: «Кононов – прекрасный тренер, и то, что делали фанаты – большая ошибка»

26 октября 2019, 01:33
6

Бывший тренер вратарей «Спартака» Даниэл Тудор считает бывшего главного тренера команды Олега Кононова прекрасным тренером, не заслужившего подобного отношения со стороны болельщиков московского клуба.

«Во время матча с «Оренбургом» (1:2) я не понимал, что кричали болельщики, был полностью сконцентрирован на игре. Уже после посмотрел на ютубе что там было.

Моe мнение: кто-то должен был это остановить. Это ненормально. Кононов – прекрасный тренер, и то, что делали фанаты – большая ошибка. Так не должно быть. «Спартак» – большой европейский клуб с потрясающей армией болельщиков. Они не должны поступать так со своим тренером», – отметил Тудор.

  • Кононов ушел в отставку из «Спартака» после поражения в матче с «Оренбургом».
  • Новым главным тренером «Спартака» стал Доменико Тедеско.

Источник: «Спорт Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Тудор Даниэл
Комментарии (6)
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Fancyfall
1572044302
серьёзно?! вся прекрасность тренера видна в таблице(((
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Владислав Vlad
1572048454
Один "бывший" хвалит другого "бывшего".))))))) Нормально....
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Диктор
1572079618
Большой ошибкой было вообще брать его в команду.
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Vratarь
1572092202
Неужели у кого-то ещё осталась мысль, что беды-победы "Спартака" от тренера??
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Я - легенда
1572109561
Такое сожаление от того, что хорошую работу он потерял вместе с Кононовым ))
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Кузьмич на трибуне
1572114233
Качество работы тренера Спартака больше завист от работы судейства. Хорошо судили , ставили пенальти- хороший тренер. Не смог тренер договориться с судейсвом - плохой тренер. А факт того что последний чемпионский титул Спартака- это заслугу судейства болельщики никогда не признают.
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