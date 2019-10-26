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    Бывший тренер вратарей «Спартака»: «Кононов – прекрасный тренер, и то, что делали фанаты – большая ошибка»

    Бывший тренер вратарей «Спартака» Даниэл Тудор считает бывшего главного тренера команды Олега Кононова прекрасным тренером, не заслужившего подобного отношения со стороны болельщиков московского клуба.

    «Во время матча с «Оренбургом» (1:2) я не понимал, что кричали болельщики, был полностью сконцентрирован на игре. Уже после посмотрел на ютубе что там было.

    Моe мнение: кто-то должен был это остановить. Это ненормально. Кононов – прекрасный тренер, и то, что делали фанаты – большая ошибка. Так не должно быть. «Спартак» – большой европейский клуб с потрясающей армией болельщиков. Они не должны поступать так со своим тренером», – отметил Тудор.

    • Кононов ушел в отставку из «Спартака» после поражения в матче с «Оренбургом».
    • Новым главным тренером «Спартака» стал Доменико Тедеско.

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    26.10.2019 01:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +494

      Кузьмич на трибуне 26 октября, 21:23

      Качество работы тренера Спартака больше завист от работы судейства. Хорошо судили , ставили пенальти- хороший тренер. Не смог тренер договориться с судейсвом - плохой тренер. А факт того что последний чемпионский титул Спартака- это заслугу судейства болельщики никогда не признают.


      0
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      Рейтинг: +713

      Я - легенда 26 октября, 20:06

      Такое сожаление от того, что хорошую работу он потерял вместе с Кононовым ))

      1
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      Рейтинг: +351

      Vratarь 26 октября, 15:16

      Неужели у кого-то ещё осталась мысль, что беды-победы "Спартака" от тренера??

      0
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      Рейтинг: +8691

      Диктор 26 октября, 11:46

      Большой ошибкой было вообще брать его в команду.

      1
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      Рейтинг: +1496

      Alekxei Z. 26 октября, 09:24

      Прекрасный ?
      А в чём это вырожалось ?
      В игре команды , в результатах ?
      А я говорю он бездарный тренер и мои аргументы весомее.

      3
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      Рейтинг: +3881

      Владислав Vlad 26 октября, 03:07

      Один "бывший" хвалит другого "бывшего".)))))))
      Нормально....

      1
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      Рейтинг: +1915

      Fancyfall 26 октября, 01:58

      серьёзно?! вся прекрасность тренера видна в таблице(((

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