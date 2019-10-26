Бывший тренер вратарей «Спартака»: «Кононов – прекрасный тренер, и то, что делали фанаты – большая ошибка»

Бывший тренер вратарей «Спартака» Даниэл Тудор считает бывшего главного тренера команды Олега Кононова прекрасным тренером, не заслужившего подобного отношения со стороны болельщиков московского клуба.

«Во время матча с «Оренбургом» (1:2) я не понимал, что кричали болельщики, был полностью сконцентрирован на игре. Уже после посмотрел на ютубе что там было.

Моe мнение: кто-то должен был это остановить. Это ненормально. Кононов – прекрасный тренер, и то, что делали фанаты – большая ошибка. Так не должно быть. «Спартак» – большой европейский клуб с потрясающей армией болельщиков. Они не должны поступать так со своим тренером», – отметил Тудор.