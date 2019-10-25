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Бельгия и Голландия планируют создать объединенный чемпионат

25 октября 2019, 22:11
12

Федерации футбола Бельгии и Голландии ведут обсуждение о возможности создания объединенного футбольного чемпионата. Об этом сообщил официальный сайт Королевского футбольного союза Голландии.

Уточняется, что на первом этапе в обсуждении приняли участие 11 клубов двух стран – пять со стороны Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт», «Стандард») и шесть со стороны Голландии («Аякс», «АЗ Алкмаар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ, «Витесс»).

Стартовый раунд переговоров был признан успешным и вскоре должен начаться технико-экономический анализ создания нового чемпионата, рабочее название которого – БеНеЛига.

  • Бельгийская Про-Лига занимает восьмое место в рейтинге чемпионатов УЕФА.
  • Голландская Эредивизие находится на 11-й строчке.

Источник: официальный сайт Королевского футбольного союза Голландии
Бельгия. Про-Лига Голландия. Эредивизие
Комментарии (12)
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FCZenit is Ivanovo
1572034726
Очень плохая идея не вздумайте этого делать, когда две разные страны делают объединенный чемпионат этим плохо кончится!
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rompoliss
1572034799
Хотелось бы "об'еденить" хотя бы "Шахтер" в РПЛ
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altezzik
1572035454
Чемпионат СССР надо возобновить.
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Fju-2
1572036502
После прочтения этой новости где-то в депутатском кресле вздыхает Валерий Георгиевич.
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Yev
1572036526
Даёшь общий чемпионат: Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. Квоты распрелилить в том же порядке и отменить лимит внутри чемпионата.
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Давид59
1572037957
Во молодцы!!! А Газзаев всё мусолил и мусолил с объединением чемпионатов Украины и России. И ничего не вымусолил. Учитесь Валерий Георгиевич!
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loko-the_best
1572042511
Не понимаю эту дичь с Бельгией. Команды из чемпионата и сборная ничего не выигрывали ни разу, а в рейтинге сборная чуть ли не на 1 месте, а чемпионат выше того, в котором полуфиналист лиги чемпионов
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РМЗ
1572072623
Гинер объединяется с Украиной
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Антибиотик
1572077269
Вот это правильно. Два чемпионата несмотрибельные а так все только выиграют.
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Makaweli
1572452851
Нидерланды на 11 строчке? Афтор не гони пургу, они на 9 строчке, а в сезоне 19-20 по набраным очкам идут на 3 строчке!
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