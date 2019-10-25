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    Бельгия и Голландия планируют создать объединенный чемпионат

    Федерации футбола Бельгии и Голландии ведут обсуждение о возможности создания объединенного футбольного чемпионата. Об этом сообщил официальный сайт Королевского футбольного союза Голландии.

    Уточняется, что на первом этапе в обсуждении приняли участие 11 клубов двух стран – пять со стороны Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт», «Стандард») и шесть со стороны Голландии («Аякс», «АЗ Алкмаар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ, «Витесс»).

    Стартовый раунд переговоров был признан успешным и вскоре должен начаться технико-экономический анализ создания нового чемпионата, рабочее название которого – БеНеЛига.

    • Бельгийская Про-Лига занимает восьмое место в рейтинге чемпионатов УЕФА.
    • Голландская Эредивизие находится на 11-й строчке.

    Источник: официальный сайт Королевского футбольного союза Голландии

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    25.10.2019 22:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 30 октября 2019, 19:27

      Нидерланды на 11 строчке? Афтор не гони пургу, они на 9 строчке, а в сезоне 19-20 по набраным очкам идут на 3 строчке!

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 26 октября 2019, 11:07

      Вот это правильно. Два чемпионата несмотрибельные а так все только выиграют.

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 26 октября 2019, 09:50

      Гинер объединяется с Украиной

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 26 октября 2019, 01:28

      Не понимаю эту дичь с Бельгией. Команды из чемпионата и сборная ничего не выигрывали ни разу, а в рейтинге сборная чуть ли не на 1 месте, а чемпионат выше того, в котором полуфиналист лиги чемпионов

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > loko-the_best 26 октября 2019, 01:31

      Даже реально на первом месте сборная. Это бред. Нужно увеличить количество очков за победу в финале, за победы на групповых этапах дать меньше очков, а за победы в товарищеских матчах вообще убрать

      -1
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      Рейтинг: +6335

      Давид59 26 октября 2019, 00:12

      Во молодцы!!! А Газзаев всё мусолил и мусолил с объединением чемпионатов Украины и России. И ничего не вымусолил. Учитесь Валерий Георгиевич!

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 25 октября 2019, 23:48

      Даёшь общий чемпионат: Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. Квоты распрелилить в том же порядке и отменить лимит внутри чемпионата.

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Yev 26 октября 2019, 01:26

      Ты в какой вселенной живёшь? Нас даже в еврокубках разводят, а ты об объединении говоришь

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 25 октября 2019, 23:48

      После прочтения этой новости где-то в депутатском кресле вздыхает Валерий Георгиевич.

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 25 октября 2019, 23:30

      Чемпионат СССР надо возобновить.

      2
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      Рейтинг: +12

      rompoliss 25 октября 2019, 23:19

      Хотелось бы "об'еденить" хотя бы "Шахтер" в РПЛ

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 25 октября 2019, 23:18

      Очень плохая идея не вздумайте этого делать, когда две разные страны делают объединенный чемпионат этим плохо кончится!

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