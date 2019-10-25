Бельгия и Голландия планируют создать объединенный чемпионат

Федерации футбола Бельгии и Голландии ведут обсуждение о возможности создания объединенного футбольного чемпионата. Об этом сообщил официальный сайт Королевского футбольного союза Голландии.

Уточняется, что на первом этапе в обсуждении приняли участие 11 клубов двух стран – пять со стороны Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт», «Стандард») и шесть со стороны Голландии («Аякс», «АЗ Алкмаар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ, «Витесс»).

Стартовый раунд переговоров был признан успешным и вскоре должен начаться технико-экономический анализ создания нового чемпионата, рабочее название которого – БеНеЛига.