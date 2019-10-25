Бельгия и Голландия планируют создать объединенный чемпионат

Нидерланды на 11 строчке? Афтор не гони пургу, они на 9 строчке, а в сезоне 19-20 по набраным очкам идут на 3 строчке!
Федерации футбола Бельгии и Голландии ведут обсуждение о возможности создания объединенного футбольного чемпионата. Об этом сообщил официальный сайт Королевского футбольного союза Голландии.
Уточняется, что на первом этапе в обсуждении приняли участие 11 клубов двух стран – пять со стороны Бельгии («Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт», «Стандард») и шесть со стороны Голландии («Аякс», «АЗ Алкмаар», «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ, «Витесс»).
Стартовый раунд переговоров был признан успешным и вскоре должен начаться технико-экономический анализ создания нового чемпионата, рабочее название которого – БеНеЛига.
- Бельгийская Про-Лига занимает восьмое место в рейтинге чемпионатов УЕФА.
- Голландская Эредивизие находится на 11-й строчке.