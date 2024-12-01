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    Реакция Заремы на желание Тедеско вернуться в Россию

    Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала инсайд, что Доменико Тедеско хочет вернуться в Россию.

    «Эксперты» просто соскучились по Тедеско.

    Хейтить им некого: Слуцкий в Китае, Станковича нельзя, откроют рот – сразу лишат пайка от клуба, остальные нехаризматичные и неяркие, вот и мечтают о возвращении Тедеско в РПЛ, чтобы снова дружно вслух считать его прыжки, хлопки и красные карточки. Не дождутся!» – сказала Зарема.

    • Экс-тренер «Спартака» возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года.
    • В последних 8 матчах у сборной всего 1 победа.
    • Тедеско приводил «Спартак» к серебру РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    01.12.2024 00:23
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1733002663
    Гончаренко больше всех скучает по Тедеско, ждёт его, чтобы поиграть в лошадки, покатать на спине, как раньше бывало. ))
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    Виктор56--google
    1733034840
    Если только в Тюмень?
    Ответить
    Интерес
    1733039441
    "Домохозяйка из Уфы" перехватывает пальму первенства у "инсайдера Карпова".Ипон!
    Ответить
    Андрей-Кокорев-google
    1733120158
    Зато у Заремы широкое поле для хейта.
    Ответить
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