Реакция Заремы на желание Тедеско вернуться в Россию

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала инсайд, что Доменико Тедеско хочет вернуться в Россию.

«Эксперты» просто соскучились по Тедеско.

Хейтить им некого: Слуцкий в Китае, Станковича нельзя, откроют рот – сразу лишат пайка от клуба, остальные нехаризматичные и неяркие, вот и мечтают о возвращении Тедеско в РПЛ, чтобы снова дружно вслух считать его прыжки, хлопки и красные карточки. Не дождутся!» – сказала Зарема.

Экс-тренер «Спартака» возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года.

В последних 8 матчах у сборной всего 1 победа.

Тедеско приводил «Спартак» к серебру РПЛ.

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