Жесткая реакция Мостового на желание Тедеско вернуться в Россию

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на желание Доменико Тедеско вернуться в Россию.

«Тедеско и Гильермо Абаскаль – посторонние люди в футболе. Их суют везде. С Абаскалем, пусть немного поздно, но раскусили. Насчет Тедеско тоже говорил, что скоро раскусят. Просто в бешенстве был, когда его назначили тренером сборной Бельгии. Мир перевернулся. У вас футбольная страна, кого вы назначаете?

Для меня эти люди никто в футболе. Как бы там чего ни выигрывали. Если всплывет в России, то вообще будет беспредел. 150-миллионная страна, в футболе всплывают люди, которые в него не играли! Какой абсурд! Бесков, Лобановский переворачиваются несколько раз.

Потому что футбол – большой бизнес. Все хотят быстро богатеть и хорошо жить. Поэтому сюда лезут», – сказал Мостовой.

Экс-тренер «Спартака» возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года.

В последних 8 матчах у сборной всего 1 победа.

Тедеско приводил «Спартак» к серебру РПЛ.

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