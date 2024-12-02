Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Жесткая реакция Мостового на желание Тедеско вернуться в Россию

    Жесткая реакция Мостового на желание Тедеско вернуться в Россию

    Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на желание Доменико Тедеско вернуться в Россию.

    «Тедеско и Гильермо Абаскаль – посторонние люди в футболе. Их суют везде. С Абаскалем, пусть немного поздно, но раскусили. Насчет Тедеско тоже говорил, что скоро раскусят. Просто в бешенстве был, когда его назначили тренером сборной Бельгии. Мир перевернулся. У вас футбольная страна, кого вы назначаете?

    Для меня эти люди никто в футболе. Как бы там чего ни выигрывали. Если всплывет в России, то вообще будет беспредел. 150-миллионная страна, в футболе всплывают люди, которые в него не играли! Какой абсурд! Бесков, Лобановский переворачиваются несколько раз.

    Потому что футбол – большой бизнес. Все хотят быстро богатеть и хорошо жить. Поэтому сюда лезут», – сказал Мостовой.

    • Экс-тренер «Спартака» возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года.
    • В последних 8 матчах у сборной всего 1 победа.
    • Тедеско приводил «Спартак» к серебру РПЛ.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Мостовой выставил «Спартаку» оценку за первую часть сезона
    Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» против «Пари НН» 1
    Мостовой прокомментировал игру Соболева за «Зенит» 14
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2024 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Bozigit
    1733131446
    За чем мнение этого человека? Что он добился в тренерской карьере? Его даже не хотят брать на стажировку.
    Ответить
    oyabun
    1733131719
    Зря он так на Теда наговаривает. При нем Спартак норм играл. Другое дело, что Тедеско сбежал при первой же возможности. Кинул команду. И доверия к нему уже не будет.
    Ответить
    The only one
    1733132590
    Бери дубину- иди встречать в аэропорт...
    Ответить
    SLADE2019
    1733133448
    Согласен с мнениями ниже. Я в подавляющем большинстве случаев стою за Мостового, но в случае с Тедеско и Абаскалем, он крайне неубедителен. Просто мания у него на них какая то.
    Ответить
    sochi-2013
    1733134949
    Баба-яга против!
    Ответить
    Борис34684
    1733136812
    Чует Мостовой, что к футболу его не подпустят, Тедеска едет.
    Ответить
    Cleaner
    1733137481
    Как Мостовой на своего конкурента обрушился!!!...)))
    Ответить
    VVM1964
    1733138615
    Тедеско со Спартаком серебро брал - а чего, как тренер добился Мостовой ??? - Только стажировку и то с трудом !!! )))...
    Ответить
    Krics
    1733139671
    А руководят РПЛ футбольные люди или на них рот раскрыть у этого " молодого" тренеришки на шестом десятке кишка тонка,ихмо.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 