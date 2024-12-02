Жесткая реакция Мостового на желание Тедеско вернуться в Россию

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на желание Доменико Тедеско вернуться в Россию.
«Тедеско и Гильермо Абаскаль – посторонние люди в футболе. Их суют везде. С Абаскалем, пусть немного поздно, но раскусили. Насчет Тедеско тоже говорил, что скоро раскусят. Просто в бешенстве был, когда его назначили тренером сборной Бельгии. Мир перевернулся. У вас футбольная страна, кого вы назначаете?
Для меня эти люди никто в футболе. Как бы там чего ни выигрывали. Если всплывет в России, то вообще будет беспредел. 150-миллионная страна, в футболе всплывают люди, которые в него не играли! Какой абсурд! Бесков, Лобановский переворачиваются несколько раз.
Потому что футбол – большой бизнес. Все хотят быстро богатеть и хорошо жить. Поэтому сюда лезут», – сказал Мостовой.
- Экс-тренер «Спартака» возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года.
- В последних 8 матчах у сборной всего 1 победа.
- Тедеско приводил «Спартак» к серебру РПЛ.
Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE