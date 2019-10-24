Лига Европы. «Арсенал» и «Селтик» добыли волевые победы

Завершились еще два матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Арсенал» дважды уступал в счете «Витории Гимараеш», но в итоге одержал волевую победу 3:2.

«Селтик» также проигрывал «Лацио», однако два гола после перерыва принесли шотландцам три очка.

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

Арсенал (Англия) – Витория Гимараеш (Португалия) – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Эдвардс, 9; 1:1 – Мартинелли, 32; 1:2 – Дуарте, 37; 2:2 – Пепе, 80; 3:2 – Пепе, 90+3.

Селтик (Шотландия) – Лацио (Италия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Лаццари, 40; 1:1 – Кристи, 67; 2:1 – Жульен, 89.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы