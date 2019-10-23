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  • «Зенит» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

«Зенит» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

23 октября 2019, 19:51
5

В Москве состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

По его итогам было принято решение о наложении штрафных санкций на «Зенит» в размере 140 тысяч рублей по результатам матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1).

«За скандирования клуб из Петербурга оштрафован на 70 тысяч рублей, за использование пиротехники — на 20 тысяч, еще 50 тысяч штрафа — за бросание болельщиками предметов на поле», – отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Зенит Григорьянц Артур
Комментарии (5)
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Граф2019
1571851342
ракита забульбенил...
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paracetamol
1571857153
КДК готовит новогодние подарки РФС.
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evgevg13
1571857734
забыли пару нулей в штраф дописать
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Бардюр
1571864583
Не штраф, а слезы. Большего хамства чем на петровском, а теперь на Газпром арене, в отношении гостевой команды и тренера, я нигде не слышал. Бл.., сидит бухое быдло, даже фамилию Байрамяна уже выговорить не может, но про Валеру, жопу и кавалера надо обязательно промычать.
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