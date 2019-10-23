«Зенит» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»

В Москве состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

По его итогам было принято решение о наложении штрафных санкций на «Зенит» в размере 140 тысяч рублей по результатам матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1).

«За скандирования клуб из Петербурга оштрафован на 70 тысяч рублей, за использование пиротехники — на 20 тысяч, еще 50 тысяч штрафа — за бросание болельщиками предметов на поле», – отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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