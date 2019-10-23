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Хет-трик Стерлинга в ворота «Аталанты» – четвертый по скорости в истории Лиги чемпионов

23 октября 2019, 10:59

«Манчестер Сити» дома обыграл «Аталанта» со счетом 5:0 в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

Полузащитник хозяев Рахим Стерлинг вышел в стартовом составе и забил на 58-й, 64-й и 69-й минутах встречи. По информации Give Me Sport, хет-трик англичанина за 12 минут стал четвертым в списке самых быстрых за всю истории турнира.

Самые быстрые хет-трики (минимум три гола) в истории Лиги чемпионов:

1. Бафетимби Гомис за «Лион» в матче против загребского «Динамо» (2009) – 8 минут;

2. Майк Ньюэлл за «Блэкберн» в матче против «Русенборга» (1995) – 9;

3. Криштиану Роналду за «Реал» в матче против «Мальме» (2015) – 11;

...

5. Луис Адриано за «Шахтер» в матче против БАТЭ (2014) – 12;

6. Неймар за «Барселону» в матче против «Селтика» (2013) – 14;

7. Клаудио Писарро за «Баварию» в матче против «Лилля» (2012) – 15.

Источник: Give Me Sport
Лига чемпионов Манчестер Сити Стерлинг Рахим
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