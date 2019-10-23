Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алексей Миранчук – о проигрыше «Ювентусу»: «В конце мы подустали, недоработали»

Алексей Миранчук – о проигрыше «Ювентусу»: «В конце мы подустали, недоработали»

23 октября 2019, 01:43
9

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2). Игрок забил единственный мяч россиян.

«Соперник сложный. Действовал в эпизоде с голом по-игроцки, поймал соперника на противоходе. Отдал Жоау Мариу, потом мяч вернулся мне.

«Ювентус» хорошо играет пас, перед штрафной играют в касание. В конце мы подустали, какие-то сантиметры недоработали. Против них можно играть, нужно быть чуть сконцентрированнее и какие-то свои шансы реализовывать», – сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ювентус Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1571798342
Сарри никакущий тренер... У него пол состава вес набрали
Ответить
SPbZenit12
1571798974
Ну не подустали, а еле ноги волочили. Мне кажется любой вместо Идову лучше бы смотрелся.
Ответить
Нас Много
1571809709
Устали... Чем же вы ребята на тренировках занимаетесь?
Ответить
Bozigit
1571811554
Отличная игра молодцы
Ответить
Muhametshin
1571812235
Вы негодяи и больше ни кто, этот идову которого вы гнобите держал куадрадо почти весь матч его можно понять в конце матча он уже на морально волевых ложился под обводку, можно конечно с первых минут снять штаны и ждать манны небесной от соперника то вы дилетант.
Ответить
Dizayner
1571813222
в конце вы подустали, а они что же роботы? дело не в усталости тут, а в классе и мастерстве, хотя не мне вас учить))
Ответить
tushkanlz
1571824797
а наши РПЛовцы,как правило , уже "уставши" на поле выходят. Два тайма бегать?Да вы чё? - это не наш футбол! Мы "опытом" задавим,потом,когда его получим ("опыт") захотим...
Ответить
Great Tartaria
1571842034
в Москве 0-4 будет
Ответить
7Флоки7
1571855159
Слабенько
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+