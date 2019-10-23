Алексей Миранчук – о проигрыше «Ювентусу»: «В конце мы подустали, недоработали»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2). Игрок забил единственный мяч россиян.

«Соперник сложный. Действовал в эпизоде с голом по-игроцки, поймал соперника на противоходе. Отдал Жоау Мариу, потом мяч вернулся мне.

«Ювентус» хорошо играет пас, перед штрафной играют в касание. В конце мы подустали, какие-то сантиметры недоработали. Против них можно играть, нужно быть чуть сконцентрированнее и какие-то свои шансы реализовывать», – сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» остался в группе третьим.

«Ювентус» в квартете лидирует.

Команды встретятся в Москве 6 ноября.

Давайте честно: «Локо» не наиграл даже на ничью, а «Ювентус» вытащил матч заменами