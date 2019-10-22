Каррера: «Я готов вновь тренировать в России. С удовольствием вернулся бы»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов вернуться в Россию на работу. Специалист уже год находится без клуба.
«Какова вероятность вновь увидеть меня как тренера в России? Это не от меня зависит. Это зависит от того, захочет ли кто-то со мной поработать. Я готов. Я провел прекрасное время в России и с удовольствием вернулся бы», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».
- В «Спартаке» Каррера работал с 2016 по 2018 год.
- В Москве итальянец стал чемпионом России.
- Каррера претендовал на пост главного тренера «Дженоа».
Источник: «Рейтинг Букмекеров»