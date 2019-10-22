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  • Каррера: «Я готов вновь тренировать в России. С удовольствием вернулся бы»

Каррера: «Я готов вновь тренировать в России. С удовольствием вернулся бы»

22 октября 2019, 23:19
19

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов вернуться в Россию на работу. Специалист уже год находится без клуба.

«Какова вероятность вновь увидеть меня как тренера в России? Это не от меня зависит. Это зависит от того, захочет ли кто-то со мной поработать. Я готов. Я провел прекрасное время в России и с удовольствием вернулся бы», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • В «Спартаке» Каррера работал с 2016 по 2018 год.
  • В Москве итальянец стал чемпионом России.
  • Каррера претендовал на пост главного тренера «Дженоа».

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Каррера Массимо
Комментарии (19)
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Я - легенда
1571781291
Да что-то никто не хочет тебя, братко )) Ну, разве что жена )
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woyser
1571786093
Похоже запросы господина Карреры таковы, что не позволяют ему устроится на работу в Европе.
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Vseok
1571786232
Это ж очевидно,он пытается взять жалостью! Видимо предложений хороших(для него) нет.При удобном случаи, решил прямо сказать,что готов работать в России(а любители футбола знают,что в России платят хорошо для работников в футбольной индустрии),ибо граждане рф заплатят ему зп,щедрая душа,ведь ‍♂️
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Аналитика от паралитика
1571789589
Ну не соглашусь, ребята. Ему официально предлог али возглавить клуб из катара или ОАЭ. Он отказался. Я думаю что там денежек не меньше чем в России платят. Вот
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RotBerg
1571800896
Ни кому не нужный..... Палка раз в 16 лет тоже стреляет....
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InterMilLano1908
1571801236
Вон в тамбов едь, больше тебя никто не возьмет
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vladimir-7
1571813229
М.Карреро взял бы команду из середняков ФНЛ, вывел бы ее в РПЛ, а далее с этой командой завоевал бы одно из призовых мест в премьер- лиге РФ, вот тогда можно было бы и заключить, что это сильный тренер.
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subbotaspartak
1571814492
Да, получить готовую команду въехавшую в сезон И ты Чемпион. Пижон.
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Иван Петров 1986
1571817161
Где еще такие бабки урвать можно, только у нас.
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zigbert
1571832211
Для Спартака он сделал большое дело. Удачи тебе Массимо в поисках работы и не обязательно в России.
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